'TUSAŞ'a saldıran teröristler sınırı paramotorla geçti' iddiasını uzmanına sorduk: Katırla geçer uçarak geçemez

Üzerlerinde ne kadar benzin taşıdıklarının bir önemi olmaksızın, hava şartlarının yani rüzgarın baştan sona tamamen planladıkları gibi olması,

İHA, SİHA ve AKINCI TİHA’lar başta olmak üzere, gözetleme kulelerine, koruculara, çobanlara dahi yakalanmamaları gerekir.