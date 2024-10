'TUSAŞ'a saldıran teröristler sınırı paramotorla geçti' iddiasını uzmanına sorduk: Katırla geçer uçarak geçemez

Bunu her zaman söylüyorum. Az önce bahsettiğimiz, ağustos ayında uçuşları esnasında tespit edilen teröristlerin vurulması da sözlerimin ispatı niteliğindedir.

Benim Türkiye’de uçuş yapmadığım bir bölge yok. Şırnak’tan Edirne’ye her bölgede sayısız uçuşlarım var. Özellikle yaşadığım yer gereği Saros bölgesinde haftada kaç kez uçuş yapıyorum. Terör tehdidinin en az olduğu illerden biri olan Edirne’nin sahil bölgesinde, köyde, kırsalda, kuş uçmaz kervan geçmez denilen yerde dahi uçuşa hazırlandığımız zaman 50 tane jandarma başımıza geliyor ve hemen bizi kontrol ediyor. Bize nefes aldırmıyorlar. Benim olmayan belgem yok, her şeyim var, ona rağmen, bölgede tanınmış olmama rağmen her defasında kontrol ediliyorum.