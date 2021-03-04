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PDKS - Personel devam kontrol sistemi

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Personel Devam Kontrol Sistemi
Personel Devam Kontrol Sistemi

BizManager PDKS tam 26 yıllık deneyimi ve daima bir adım önde olmak azmiyle sizlere sunulmuş sektör lideri PDKS uygulamasıdır. Açılımı Personel Devam Kontrol Sistemi olan PDKS, işletmelerde kullanılan ve personelin iş konusundaki devamlılığını kontrol etmek amacı ile tercih edilen sistemdir. Çalışma alanı fark etmeksizin kullanılabilen bu sistemin; çalışanların normal mesai saatlerine ne denli uyduklarını, ne kadar mesai yaptıklarını, hangi günlerde geç hangi günlerde erken geldiğini takip eden ve ay sonunda puantaj hesabı yaparak işverene iletmesi gibi işlevleri bulunmaktadır. Bu yönü ile özellikle yüksek oranda çalışan bulunduran işletmelerin, Personel Devam Kontrol Sistemi sayesinde büyük avantaj elde ettiği bilinir.

PDKS Örnekleri Nelerdir? Personel Devam Kontrol Sistemi Neden Gereklidir?

Personel giriş çıkısını devam oranını takip etmek amacı ile kullanılan birçok sistem vardır. Bu sistemlerin büyük bir kısmına hâkim olunduğunu söylemek mümkündür. Bu bağlamda örnek verilebilecek bazı PDKS örnekleri şunlardır:

· Yüz Tanıma Sistemi

· Parmak İzi Okuma Sistemi

· Kartlı Geçiş Sistemi

Bu sistemlerin kullanılmasının en temel nedeni ise, işletme verimliliğinin arttırılması ve personel maaş hesaplanmasının adil bir şekilde yapılmasıdır.

PDKS gibi uyarlaması emek ve uzmanlık isteyen bir alanda, baştan sona kurulumunu yaptığı sistemlerin teslimi ve sonrasındaki kullanıcı desteği aşamasında verdiği hizmetlerin kalitesi ve de karşılığında aldığı tam müşteri memnuniyeti ile tanınan ICS, 1994 yılından beri PDKS geliştiriyor.

BizManager PDKS Avantajları Nelerdir?

BizManager PDKS, herhangi bir iş kolunda faaliyet gösteren her işletmenin mevcut muhasebe sistemine entegre olabilen ve veritabanında barıdırdığı yürürlükte olan iş ve çalışma yasalarına göre düzenlenmiş bilgilerle işlem sağlayan bir personel devam kontrol sistemi yazılımıdır.

Personel Devam Kontrol Sistemi’nin işletmeye ve çalışana kazandırdığı avantajlar ise aşağıda verildiği gibidir.

Otomasyon Çözümleri

Otomasyon çözümleri ile kullanılan Personel Devam Kontrol Sistemleri (PDKS), manuel veri girişine ya da herhangi bir komuta ihtiyaç duymaksızın kontrol imkânı sunar. Bu da işletmelerin hem zaman hem de verim avantajı elde etmelerini mümkün kılar. Çünkü ay içinde kontrol altında tutulan verimlerin tamamı izleyen ayın başında işletmeye otomatik olarak iletilir ve bunun için herhangi bir ek işlem yapılması gerekmez.

Üstün İş Gücü Yönetimi

Personel Devam Kontrol Sistemi, işgücünü yönetebilmek ve elde edilen verimliliği devamlı kılabilmek açısından en etkili olan sistemlerden biridir. Bu sistem sayesinde hem çalışanların iş yerine giriş çıkış yaptığı saatlerin hem de gerçekleştirilen fazla çalışma oranının kontrol altına alınması mümkündür. Buradan yola çıkarak Personel Devam Kontrol Sistemi bulunan firma, çalışanlarının verimlilik oranlarını kontrol edebilecek ve bu sayede kendi verimlilik oranını da maksimize edecektir.

Zaman Tasarrufu

Personel Devam Kontrol Sistemi yaygın olarak kullanılmaya başlamadan önce kullanılan bazı kontrol yöntemleri de vardı. Ancak bu yöntemler akılda tutmak, ajandaya not almak, basılı olan takvime manuel olarak, yani el ile, işlemek gibi insan müdahalesi gerektiren işlemlerdi. Bu tür işlemler ise hem firmanın zaman kaybı yaşamasına sebep olur hem de bunun için bir çalışan görevlendirilmesi sebebi ile verim kaybını beraberinde getirir. Personel Devam Kontrol Sistemi ise otomasyon çözümleri ile her iki olumsuz durumu ortadan kaldırır. Özellikle yoğun çalışan sayısı bulunan firmalar, bu bağlamda büyük avantaj elde eder.

Pratik ve Hızlı İşlem Yapma Kolaylığı

İşlemlerin gerekli olması durumunda, Personel Devam Kontrol Sistemlerinin kolay ve anlaşılabilir arayüzü ile tek bir ekrandan birkaç dokunuş ile bütün işlemler gerçekleştirilebilir. Ergonomik arayüz, bu bağlamda pratiklik ve işlem hızı sağlar.

Tüm Fonksiyonları ile Parametrik

Personel Devam Kontrol Sistemi bağlamında devamsızlık yapan çalışanlar, otomatik olarak tespit edilir. Bunun sonucunda gerekli olan işlemler, yani geç çalış ya da devamsızlık ceza işlemleri, doğrudan yapılır.

Güçlü Vardiya Sistemi

Aynı işletme içerisinde birden fazla vardiya sisteminin kullanılması durumuna, Personel Devam Kontrol Sistemleri farklı çalışma alt yapıları sunabilir. Bu da aynı işletme içerisinde serbest, dönerli ve yedek vardiya türlerinin tamamının kombineli olarak kullanılmasını sağlar. Bu bağlamda kişiye özel vardiya tanımlaması işlemi de yapılabilir.

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