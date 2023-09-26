Mevlid Kandili, İslam'ın son peygamberi Hz. Muhammed Mustafa'nın (S.A.V) Mekke'de doğduğu gece olarak kabul edilir. Bu gecede Müslümanlar, Hz. Muhammed'in (S.A.V) hayatını ve sözlerini anlatan mevlidleri okur, dualar eder ve camilerde cemaatle namaz kılar. Peygamberimiz Kureyş'in köklü ailesindendir. Soyu, Hz. İbrahime dayanır. Babası Abdullah, Hâşim-oğullarında olup Abdülmüttalib'in en sevgili oğlu idi. Annesi Âmine, Zühreoğullarındandır. Her ikisi de Mekkeli olup birkaç gömlek sonları soyları birleşir.

Peygamber Efendimiz ne zaman doğdu?

Ebrehe'nin Mekke üzerine yürümesi, fil vakası Miladın 571. yılında meydana gelmişti. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) bu olaydan 50 gün sonra dünyaya teşrif etti. Siyer kaynaklarına göre Peygamberimiz, Rebiülevvel ayının 12. gecesi 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke'de doğdu. İslam alemi için önemli aylardan biri olan Rebiülevvel bu yıl 26 Eylül 2023 Salı günü idrak edilecek.

Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen rebiülevvel ayında Mevlid Kandili de idrak ediliyor.Peygamber Efendimizin (s.a.v) doğduğu dünyaya teşrif ettiği yer: Mekke- i Mükerreme.

Peygamberimiz, Hicretin 11. senesi, Rebiülevvel ayının on ikisi, Pazartesi günü. Milâdî 632 8 Haziran günü Medine-i Münevvere'de vefat etti.

Peygamber Efendimizin Hz. Muhammed Mustafa'nın kaç çocuğu vardı?

Hz. Muhammed'in (s.a.v) Hz. Hatice ve Hz. Mariye ile olan evliliklerinden çocukları olmuştur. Ancak peygamber efendimizin erkek çocukları, daha süt yaşında vefat etmiştir. Kız çocukları ise vefat ettiklerinde genç yaştalardı. Hz. Muhammed (s.a.v.), Hz. Hatice'den 6 çocuğa sahipti. Bunlar doğum sırasıyla; Kasım, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm, Fatıma, Abdullah ve İbrahim isimlerine sahipti. Peygamber efendimizin Hz. Mariye'den sadece tek bir çocuğu olmuştu ve onun adı da İbrahim'di.







