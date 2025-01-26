Miraç​ Gecesi 2025 yılında 26 Ocak Pazar gününe denk geliyor. Bu özel günde oruç tutulur, ibadetler edilir ve büyükler aranır. Miraç gecesi süt mü içilir sorusu da vatandaşın gündeminde. Peki miraç gecesi neden süt içilir? Miraç gecesi süt içmek sünnet mi? Miraç yolculuğunda Peygamberimize süt mü ikram edildi?

Miraç gecesinde neden süt içilir?

Miraç yolculuğu sırasında Peygamber Efendimiz’e üç farklı içecek sunulmuştur: süt, bal ve şarap. Efendimiz (s.a.v.) tercihini sütten yana yapmıştır. Bu seçim üzerine Cebrail (a.s.), “Fıtratı seçtin” diyerek bu tercihin saf, temiz ve yaratılışa uygun bir yol olduğunu ifade etmiştir. Süt, İslam kültüründe saflığın, temizliğin ve doğal fıtratın sembolü olarak görülür.

Bu olay, insanın yaratılışındaki saflığa dönmesi ve helal olanla beslenmesinin önemine işaret eder. Aynı zamanda İslam'ın da insanlar için fıtri, yani yaratılışa uygun bir din olduğunu vurgular. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) sütü seçmesi, hem tercih edilen yolun hem de İslam’ın özündeki temizliğin bir ifadesi olarak yorumlanır.

Miraç Gecesi’nde ibadet eden Müslümanlar, bu hadiseyi hatırlayarak süt içmeyi bir gelenek haline getirmişlerdir. Bu uygulama, sünnetin hatırlanması ve fıtrata uygun yaşama niyetinin tazelenmesi anlamını taşır. Gecenin ruhuna uygun olarak süt içmek, maddi bir içecekten ziyade manevi bir şuurun sembolüdür.

Mirac gecesi nasıl oldu, bu gecede neler yaşandı?

Dinimiz İslam​'da Miraç gecesi ile ilgili yer alan bilgi şöyle:

"Peygamber efendimiz miracını özetle şöyle anlatıyor: Verilen Burak’a binip Beyt-ül-Makdis’e geldim. Onu, önceki peygamberlerin bağladığı halkaya bağladım, sonra Mescid’e girip orada iki rekât namaz kılıp çıktım. Cebrail bir kap şarap, bir kap da süt getirdi. Ben sütü seçtim. Cebrail, (Uygun olanı seçtin) dedi. Sonra bizi birinci semaya çıkardı. Gök kapısında, (Sen kimsin?) diye bir ses geldi. (Ben Cebrail’im) dedi. (Yanındaki kim?) dendi. (Muhammed aleyhisselam) dedi. (O, peygamber olarak gönderildi mi?) dendi.

Cebrail, (Evet) dedi. Gök kapısı açıldı. Hazret-i Âdem’le karşılaştım. Bana merhaba diyerek hayır dua etti. 2. semaya çıktık. Yine orada da aynı konuşmalar geçti. Göğün kapısı açıldı. Burada iki teyze oğlu İsa ve Yahya ile karşılaştım. Onlar da bana, merhaba diyerek dua ettiler. 3. semaya çıktık. Bu kapıda da aynı konuşmalar geçti. Göğün kapısı açıldı. Orada Hazret-i Yusuf’u gördüm. O da dua etti. 4. semaya çıktık. Aynı konuşmalar oldu. Kapı açıldı. Hazret-i İdris’i gördüm. O da dua etti. 5. semaya çıktık.

Yine aynı konuşmalar geçti. Kapı açıldı. Hazret-i Harun’u gördüm. O da dua etti. 6. semaya çıktık. Yine aynı konuşmalar oldu ve kapı açıldı. Hazret-i Musa’yı gördüm. Merhaba diyerek dua etti. 7. semaya çıktık. Yine aynı konuşmalar geçti ve kapı açıldı. Arkasını Beyt-ül-Mamur’a dayamış Hazret-i İbrahim’i gördüm. O da dua etti. Beyt-ül-Mamur’u gördüm. Sonra Cebrail beni Sidret-ül-Münteha’ya götürdü. Allah, günde elli vakit namazı farz kıldı. Musa’nın yanına gelip anlattım. (Rabbinden azaltmasını iste! Ümmetin buna güç yetiremez. Tecrübem var.) dedi. Birkaç defa Rabbimle görüşmeye devam ettim. Nihayet Rabbim, (Beş vakit namazı farz kıldım. Her vakit için on sevab vardır. Böylece elli vakit namaz olur) buyurdu." (Müslim)







