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Messi 30 metreden attı: Inter Miami Philadelphia’yı 4-1 mağlup etti

CONCACAF Ligler Kupası yarı finalinde Philadelphia Union ve Inter Miami karşı karşıya geldi. Lionel Messi’nin jeneriklik gole imza attığı maçta Inter Miami 4-1’lik skor elde ederek kupada finale yükseldi. Goller dakika 3’ Josef Martinez, 20’ Lionel Messi, 45’ Jordi Alba, 73’ Alejandro Bedoya ve 84’ David Ruiz’den geldi. Inter Miami - Philadelphia Union maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

14:08 . 16/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Philadelphia Union 1-4 Inter Miami Maç Özeti

Philadelphia Union 1-4 Inter Miami Maç Özeti

Lionel Messi’li Inter Miami CONCACAF Ligler Kupası yarı finalinde Philadelphia Union ile karşılaştı. Karşılaşmayı Inter Miami 4-1 kazandı. Yıldız futbolcu Lionel Messi maçta 30 metreden jeneriklik bir gole imza attı. Lionel Messi golü ve Philadelphia Union - Inter Miami maç özetini izlemek için haberimize balabilirsiniz.

PHİLADELPHİA UNİON - INTER MİAMİ MAÇ ÖZETİ

Philadelphia Union - Inter Miami maç özetini izlemek için




#Lionel Messi
#Concacaf Ligler Kupası
#Philadelphia
#Inter Miami
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