Philadelphia Union 1-4 Inter Miami Maç Özeti
Lionel Messi’li Inter Miami CONCACAF Ligler Kupası yarı finalinde Philadelphia Union ile karşılaştı. Karşılaşmayı Inter Miami 4-1 kazandı. Yıldız futbolcu Lionel Messi maçta 30 metreden jeneriklik bir gole imza attı. Lionel Messi golü ve Philadelphia Union - Inter Miami maç özetini izlemek için haberimize balabilirsiniz.
PHİLADELPHİA UNİON - INTER MİAMİ MAÇ ÖZETİ
PHİLADELPHİA UNİON - INTER MİAMİ MAÇ ÖZETİ
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2 saat önce