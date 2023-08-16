Lionel Messi’li Inter Miami CONCACAF Ligler Kupası yarı finalinde Philadelphia Union ile karşılaştı. Karşılaşmayı Inter Miami 4-1 kazandı. Yıldız futbolcu Lionel Messi maçta 30 metreden jeneriklik bir gole imza attı. Lionel Messi golü ve Philadelphia Union - Inter Miami maç özetini izlemek için haberimize balabilirsiniz.