Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) polis olmak isteyenler için iyi bir kariyer fırsatı sunmaktadır. PMYO'lardan mezun olan polisler, devlete bağlı olarak çalışmaktadır ve iyi bir maaş almaktadır. Ayrıca, PMYO'lardan mezun olan polisler, yurtiçi ve yurtdışında birçok farklı görevde çalışabilirler. PMYO'lara başvurular, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından her yıl yapılmaktadır. Başvurular, internet üzerinden yapılmaktadır. Peki, 2023 PMYO sınavı ne zaman? Polis Meslek Yüksekokulu başvuruları ne zaman, başvurular nasıl yapılacak, başvuru şartları neler?

PMYO başvuruları ne zaman?

PMYO'ya 2023-2024 eğitim öğretim yılı için 2 bin erkek, 500 kadın öğrenci alımına ilişkin başvurular, 31 Temmuz-9 Ağustos 2023'te "http://www.pa.edu.tr" internet adresi üzerinden e-Devlet şifresiyle girilerek yapılacak.

PA PMYO başvuruları nasıl, nereden yapılacak?

e-Devlet üzerinden Aday Belirleme Ön Başvuruları, sınav başvuru ücreti ödenmeden gerçekleştirilecek.

Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) başvuru şartları neler?

Sınava katılmak için 10 katı kontenjana giren adaylar belirlendikten sonra sınav ücreti yatırılması için ücret ve hesap bilgileri "www.pa.edu.tr" internet sitesinden duyurulacak.

Aday belirleme ön başvuru sonuçları açıklanmadan, sınav başvuru ücreti ödeyen adayların sınav başvuru ücretleri geri ödenmeyecek.

Sınavlarda başarılı olarak PMYO'da eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

Alıma ilişkin sınav takvimi, "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

PMYO'nun öğrenci alımına başvuracak adayların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, lise ve dengi okul mezunu olması gerekecek.

Başvurularda, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) TYT puan türünden en az 250 bin ham taban puan ve üzeri puan, şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2023-YKS TYT puan türünden en az 200 bin ham taban puan ve üzeri puan alma şartı aranacak.

Adayların, 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınması kaydıyla 1 Ekim 2023 itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 1 Ocak 2023 itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması şartı aranacak.

Başvuru yapan adaylardan kadınların 162 santimetre, erkeklerin 167 santimetreden kısa boylu olmaması, beden kitle indeksinin 18-27 arasında olması gerekecek.

İlanda, söz konusu alıma ilişkin diğer giriş koşullarına da yer verildi.

PMYO polis alımı ne zaman?

Adaylar, 31 Temmuz - 09 Ağustos 2023 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını yapacak.

Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından sınav takvimi de netlik kazanacak. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

PMYO sınavında neler var?

Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) sınavında sözel ve sayısal bölüm yer almakta. Sözel Bölüm içinde 25 Türkçe , 20 Tarih, 10 Coğrafya, 10 Sosyoloji sorusu bulunmaktadır. Sayısal Bölüm içinde 20 Matematik ve Geometri, 5 Kimya, 5 Biyoloji ve 5 Fizik sorusu bulunmaktadır.

PAEM, PMYO, POMEM sınav ücreti ne kadar?

2022 Yılı İçerisinde PAEM, PMYO ,POMEM ve ÇMB sınav başvurularında uygulanacak Ücretler:

Polis Akademisi nedir?

Emniyet Teşkilatının memur, amir ve yönetici ihtiyacını karşılamak üzere ön lisans, lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan, bünyesinde fakülte, enstitü ve polis meslek yüksekokulları bulunan bilimsel özerkliğe sahip yükseköğretim kurumudur.

Akademi görev ve yetkileri Polis Yüksek Öğretim Kanunu, Polis Akademisi Yönetim Birimleri Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

Polis Amirleri Eğitim Merkezi Transkript(Not Döküm Belgesi), mezuniyet belgesi veya ders müfredatlarına ihtiyaç duymaktayım. Nasıl temin edebilirim?

Cevap: Cevap: İlgili belgeye niçin ihtiyaç duyduğunuzu belirtir ve iletişim bilgilerinizi (T.C Kimlik Numarası Adı soyadı ve nedenini )içeren dilekçenize aşağıda yazılı ücretleri Gölbaşı Malmüdürlüğü Ziraat Bankası Gölbaşı Şubesinde ki TR560001000743000010005009 iban numaralı hesabına yatırdığınızı gösterir banka onaylı dekontunuzun aslını (İnternet bankacılığı çıktısı kabul edilmemektedir.) ekleyerek dilekçenizi göndermeniz gerekmektedir.

Sınavlara İtiraz Ücreti: 80 TL

Mezuniyet Belgesi : 60 TL

Diploma Eki: 60 TL

Transkript: 60 TL

Ders Başına Müfredatlar: 5 TL

Bir Eğitim Öğretim dönemine ait müfredatlar: 50 TL

Bir Eğitim Öğretim yılına ait müfredatlar: 70 TL

İki Eğitim Öğretim yılına ait müfredatlar: 120 TL

Dört Eğitim Öğretim yılına ait müfredatlar: 200 TL

PMYO hangi sınavla alır?

Öncelikle YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)'a girmeniz gerekir ve TYT puan türünden en az 260,00 puan almanız gerekmektedir. (Taban puan yıldan yıla değişiklik gösterebilmektedir.) TYT puan türünden en az 260,00 puan (PMYO kılavuzuna göre taban puanı) aldıktan sonra PMYO'ya başvuru yapacaksınız.

PMYO nasıl bir sınav?

Polis Meslek Yüksekokulları Fiziksel Yeterlilik Sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısını değerlendirmek üzere uygulamalı olarak yapılan sınavdır. Bu sınavda başarılı olmak için adayların yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almaları zorunludur.

PMYO için TYT mi AYT mi?

Bildiğiniz gibi PMYO Lise Mezunu Polis alımı YKS-TYT puanı üzerinden yapılmaktadır.

PMYO için TYT kaç puan gerekir?

TYT puan türünden en az 260,00 puan (PMYO kılavuzuna göre taban puanı) aldıktan sonra PMYO'ya başvuru yapacaksınız.

PMYO Mülakatları aynı gün mü?

Fiziksel yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar aynı gün mülakat sınavına katılacaklardır.

PMYO 2 yıllık mı 4 yıllık mı?

PMYO, Polis Meslek Yüksek Okulu ise lise ve dengi okullardan mezun olan ve başvuruda bulunarak kurum bünyesinde eğitim görmeye başlayan 18-26 yaş arasındaki öğrencilere 2 yıl eğitim verilmektedir.

PMYO mülakatı geçtikten sonra ne oluyor?

PAEM, PMYO ve POMEM yıl sonu mülakatı, polis ve komiser yardımcısı adaylarının mesleğe geçmeden önceki son engelidir. Bu aşamayı geçen adaylar polis memuru veya komiser yardımcısı olarak göreve başlayabilirler.

PMYO mezunu hangi rütbeye kadar yükselir?

Polis memurları PMYO ve POMEM'den mezun olurlar. Daha sonra, belli dönemlerde açılan sınavlarda başarı gösterenler üst rütbelere (Komiser yardımcısı ve Başpolis) terfi olabilirler. İlgili yönetmelik gereği yapılan sınavda başarılı olduktan sonra eğitim sonrası Komiser Yardımcısı rütbesine nisbedilirler.

2 yıllık polis meslek yüksek okulu nerelerde var?

Ankara (Akyurt) İstanbul (Arnavutköy), Mersin, Karabük, Bilecik, Karabük, Çankırı, Amasya (Merzifon), Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Trabzon ve Konya (Ereğli) olmak üzere toplam 36 okulda eğitim vermektedir.

Sivil polis olmak için ne gerekiyor?