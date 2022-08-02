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Bekçilik sonuçları için kritik günler! 2022 Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçi alımı yazılı sınavının tamamlanmasının ardından bekçilik sonuçları için geri sayım başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı bekçilik sınav sonuçları açıklanma tarihini duyurdu. Peki, bekçilik sınavı sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Polis Akademisi duyurdu: Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Bekçi alımı 2022

Binlerce adayın katılımı ile gerçekleşen bekçilik yazılı sınavına 17 Temmuz'da yapıldı. Adaylar sınavda sorumlu oldukları alanlardan soruları yanıtladılar. Sınav sürecinin sona ermesiyle birlikte de sonuçlar için geri sayım başladı

2022 BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 Bekçi alımı yazılı sınav sonuçları 5 Ağustos 2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi www.meb.gov.tr.üzerinden ilan edilecek.

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

BEKÇİLİK SINAVI BARAJI KAÇ?

Yazılı Sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir

puan sayılacak ve (4) yanlış (1) doğruyu götürecektir (Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı)

x 100). Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Yazılı Sınav “Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür”

konularından oluşacaktır.

Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik

belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden

pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava

alınmayacaktır.

Yazılı Sınav aşamasını geçen adaylar içerisinden; Yazılı Sınav puanına göre başarılı adaylar

içerisinden en yüksek puandan düşük puana doğru olmak üzere sıralanarak her il için ayrı ayrı belirlenen

il kontenjanının 10 (on) katı kadar aday Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına çağrılacaktır.

Yazılı Sınav tarihleri, sonucu, itiraz ve adayları ilgilendiren diğer iş ve işlemler Polis Akademisi

Başkanlığı resmi internet adresinden (https://pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon

vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.

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