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Özgün Radıyallahu anh Ne Demek? Arapça ve Osmanlıca Yazılışı
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Radıyallahu anh Ne Demek? Arapça ve Osmanlıca Yazılışı

Radıyallāhu anh, Allah ondan razı olsun demektir, sahabeler ve bazı büyük zatlar için söylenir. Peki,

Radıyallahu anh ne demek, nereden geliyor, Kur'an'da geçiyor mu? Radıyallahu anh Arapça, Türkçe ve Osmanlıca nasıl yazılır? İşte tüm bu soruların yanıtları yazımızda.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Radıyallahu anh Ne Demek Nasıl Yazılır? Kimler İçin Kullanılır?
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Hz. Peygamber’in isminin her geçtiği yerde ona salavat (Allahumme Salli Ala Muhammed) getirmeli, sahâbenin ismi geçince de “radıyallahu anh” veya “rıdvânullahi aleyh” şeklinde dua etmelidir. Bu yazımızda Radıyallahu anh ne demek? kimler için kullanılır? İlk kim kullanmıştır ve nasıl ortaya çıkmıştır?

RADIYALLAHU ANH NE DEMEK?

Ömer b. Abdülazîz’in halifeliğine kadar olan Emevîler döneminde cuma hutbelerinde bazı sahâbîlere hakaret içeren ifadeler kullanılmaktaydı. Ömer b. Abdülazîz bu tür ifadeleri “teraddî”ye yani radıyallāhu anh (Allah ondan razı olsun) şeklinde duaya çevirmiştir. Hadis meclisi âdâbına göre hadis hocası veya talebesi hadis okurken Hz. Peygamber’in isminin her geçtiği yerde ona salavat getirmeli, sahâbenin ismi geçince de “radıyallahu anh” veya “rıdvânullahi aleyh” şeklinde dua etmelidir. Rivayette ismi geçen kişi İbn Ömer ve İbn Abbas gibi hem kendisi hem babası sahâbî olan biriyse “radıyallahu anhümâ (Allah ikisinden de razı olsun)”, Hz. Âişe gibi hem kendisi hem babası hem dedesi sahâbî ise “radıyallahu anhüm (Allah onlardan razı olsun)” denir (Şemseddin es-Sehâvî, III, 258).

RADIYALLAHU ANH NASIL YAZILIR?

Osmanlı Türkçesi: رضي الله عنه‎,

Arapça: رَضِيَ اللهُ عَنْهُ‎ (raḍiye el-lāhü ʿanhü).

RADIYALLAHU ANH KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Kaynaklarda “radıyallahu anh”ın dayanağı olarak Kur’ân-ı Kerîm’e atıfta bulunulduğu açıkça görülmemekle beraber dört âyette geçen “radıyallāhu anhüm ve radû anh” ifadesinden (el-Mâide 5/119; et-Tevbe 9/100; el-Mücâdile 58/22; el-Beyyine 98/8) esinlenildiğini, en önemli şeyin Allah’ın rızâsı olduğunu belirten âyetlerin de (meselâ bk. Âl-i İmrân 3/15; et-Tevbe 9/72) bunda etkili olduğunu söylemek mümkündür.


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