2022 ramazan bayramı tatili kaç gün?

Müslümanları büyük bir sevinçle karşılayan Ramazan Bayramı her yıl büyük bir özen ve ihtimamla karşılanmaya hazırlanılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Müslümanlar farz olan oruç ibadetini yerine getirdikten sonra kavuşacakları bayram kaç gün sürecek?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 2022 yılında mayıs ayına denk geliyor. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

Ramazan Bayramı’nın ilk günü pazartesi günüdür. Bir önceki hafta cumartesi ve pazar günü de tatil olduğundan beş gün tatil olması bekleniyor. Bayram üç gün boyunca devam edecek.

RAMAZAN BAYRAMINDA OKULLAR KAÇ GÜN TATİL EDİLECEK?

2022'de Ramazan Bayram tatili toplamda 3,5 gündür. Yapılan açıklamalara göre bu gün sayısı artış gösterebilir. Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi, 2. günü 3 Mayıs Salı ve 3. günü ise 4 Mayıs Çarşamba günüdür. 1 Mayıs Pazar Ramazan Bayramı arifesi öğleden sonra yarım gün resmi tatildir.

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