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Ramazan Bayramına kaç gün kaldı?

Ramazan ayının sonuna geldik. Geride bıraktığımız Kadir gecesiyle birlikte, herkesin heyecanla beklediği "Ramazan Bayramı" geliyor. Peki, Ramazan bayramına kaç gün kaldı? Arefe günü ne zaman? İşte, sevinçle beklenen Ramazan bayramına dair detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ramazan bayramına kaç gün kaldı: Ramazan bayramı ne zaman, hangi gün?
2022 Ramazan Bayramı'na kaç gün kaldı?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Müslümanlar tarafından en çok merak edilen "2022 yılının Ramazan Bayramı'na kaç gün kaldı?" konular arasında yer alıyor. İşte, Diyanet takvimine göre Ramazan Bayramı'na kaç gün kaldı?

RAMAZAN BAYRAMI'NA KAÇ GÜN KALDI?

2 Nisan'da başlayan Ramazan ayı Arefe günü olan 1 Mayıs'ta son iftarın yapılmasıyla sona erecek. Ramazan Bayramı'na bugün itibarıyla 4 gün kalmış bulunuyor. 3 gün sonra Arefe günü idrak edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Ramazan Bayramı tatili 1 Mayıs pazar günü başlayacak. Arife günü yarım gün tatil olarak sayılacak. Ardından Ramazan Bayramı'nın 1. günü pazartesi başlayacak ve son günü Çarşamba ile resmi tatil bitecek.

Önceki haftanın hafta sonu dahil edildiğinde 5 gün olarak değerlendiriliyor.

2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

1. Gün : 2 Mayıs 2022 Pazartesi

2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı

3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba

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