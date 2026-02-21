Dengeli bir sofrayla zinde bir Ramazan

Ramazan ayında uzun süren açlık ve susuzluk, beslenme düzenini önemli ölçüde değiştiriyor. İftar ve sahurda yapılan tercihler hem gün içindeki enerjiyi hem de genel sağlığı doğrudan etkiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Nilay Sampanoglou Cansever, Ramazan’da dengeli beslenme sayesinde zinde bir ay geçirilebileceğini söyledi.

Ramazan ayında yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için oruç süresi kısa olsa dahi, günün oruç tutulmayan bölümünde en az iki ana öğün ve bir ara öğünün tamamlanması gerektiğini vurgulayan Cansever, özellikle sahur öğününün atlanmaması gerektiğinin altını çizdi. Sahurda ağır yemeklerden uzak durulmasını tavsiye eden Cansever, kahvaltılık çeşitlerin tüketilmesi gerektiğini ifade etti. Cansever, “İftar ise az çorba veya az kahvaltılık çeşitleri ile açıldıktan sonra, yemeğe 20-30 dakika ara verip, daha sonra bir etli sebze yemeği veya sbalık, tavuk, hindi eti gibi bir ana yemekle devam etmek, salata, cacık-ayran seçeneklerinden birini tercih etmek, 1-2 dilim tam tahıl ekmeği yemek, yemekten bir saat sonra meyveden oluşan bir ara öğün yapmak bu esnada bol bol su içmek sağlıklı ve formda bir Ramazan ayı geçirmenize neden olacaktır" dedi.