Ramazan Gönülden dile gelen dualar Vatan
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2022 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Gönülden dile gelen dualar: Vatan

Bizlere cennet misali bir vatan bağışladığın için sana hamdolsun. İman ile vatan bağını bize öğreten Efendimiz Aleyhisselama salat ve selam olsun.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Gönülden dile gelen dualar: Vatan
Arşiv

MEHMET NEZİR GÜL

Günümüz, gecemiz ve geleceğimiz istiklal üzere olsun.

Bizlere cennet misali bir vatan bağışladığın için sana hamdolsun. İman ile vatan bağını bize öğreten Efendimiz Aleyhisselama salat ve selam olsun.

Ya İlahi!

İstiklalimizin, hürriyetimizin, inancımızın yurdu ve mekânı olan vatanımızı ilelebet İslam üzere payidar eyle.

Doğduğumuz, doyduğumuz, yerleştiğimiz, yaşadığımız, ferahladığımız vatanımızda; canımızı, malımızı, dinimizi, dilimizi, neslimizi, iffetimizi, kültürümüzü ve sahih geleneklerimizi her türlü saldırı ve fitnelerden koru Allah’ım!

Bizleri ömür boyu vatanına bağlı olmaktan, yerli ve millî şuurla hareket etmekten, kökenine bağlı olmaktan mahrum bırakma Allah’ım!

Bizleri sen vatansız, yersiz yurtsuz, evsiz barksız, ilsiz ülkesiz, bayraksız, ezansız ve imansız bırakma Allah’ım!

Gurbette, yaban ellerde bolluk ve refah içinde yaşamaktansa, vatanımızda yaşayıp, ülkenin refahı için gayret edenlerden eyle.

Bu mübarek toprakları vatan kabul eden ve bizimle olmak isteyen herkesle uyumlu olmayı, onlarla birlikte huzurlu yaşamayı, hiçbir kimseyi inancından, renginden, bölgesinden, kavminden dolayı dışlamadan sevgi ve kardeşlik içinde yaşamayı nasip eyle.

Dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan kardeşlerimizi de eman, din ve vicdan özgürlüğü içinde, her türlü baskılardan uzak, zulümden korunmuş; vatanını, ülkesini ihmal etmeden barış içinde yaşamayı nasip eyle. Esir Müslümanlara özgürlük ver ya Rabbi!

Bizleri vatanına ihanet etmekten koru.

Ülkemizde fitne çıkarmak isteyenlere, ayrılık tohumu ekenlere, asabiyetçilik yapanlara, yabancılara şikâyet edenlere, onlarla iş birliği yapanlara fırsat verme, şerli oyunlarını başlarına isabet eyle Allah’ım!

Bu toprakları kendi malı gibi görüp darbe planlayanlara, ekonomik tetikçilik yapanlara, sahibinin sesi olanlara, kutsal değerleri istismar edip ülkemizde karanlık ilişkiler geliştirenlere, toplum mühendislerine, değerlerimizi itibarsızlaştıranlara sen hiçbir zaman fırsat verme Allah’ım!

Bizi, tüm yeryüzünü Allah’ın arzı olarak bilen ve bütün bir insanlığın hidayeti ve yaşanabilir bir dünya olması için mücadele eden kullarından eyle.

Asıl ebedi yurdun ahiret yurdu olduğunu unutmadan, bu dünyanın bir gurbet alanı olduğu bilinciyle senin rızana ermek için gayret eden garip yolcu kullarından eyle.

Âmin, velhamdu lillahi Rabbil âlemin.

“Sahipsiz olan memleketin batması haktır,

Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.”

Gönülden dile gelen dualar: Cehennem
RAMAZAN
Gönülden dile gelen dualar: Cehennem

Gönülden dile gelen dualar: Cennet
RAMAZAN
Gönülden dile gelen dualar: Cennet
Gol düellosunda kazanan Fenerbahçe

Gol düellosunda kazanan Fenerbahçe

Sarı-lacivertlilerin yenilmezlik serisi 11 maça çıktı.
Şampiyonluk provası gibi idman

Şampiyonluk provası gibi idman

​Trabzonsporlu taraftarlar Akyazı'daki antrenmana koştu.
Vefat sayısı iki yılın ardından ilk kez 10un altına düştü

​Büyükelçi Schulz Dışişleri'ne çağrıldı.
Kadıköy'de <br>'Bilica' vakası

Kadıköy'de
'Bilica' vakası

​F.Bahçe-Gaziantep maçında ilginç an.

Ölümden nasıl kurtulduğunu anlattı.
Bayraktar TB2 bayramda görevde

Bayraktar TB2 bayramda görevde

İki 2 bin 224 ayrı noktada denetim yapacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.