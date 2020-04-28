Ramazan İftar ve sahur arasında 8-10 bardak su içilmeli
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İftar ve sahur arasında 8-10 bardak su içilmeli

Koronavirüs başta olmak üzere enfeksiyonların arttığı son günlerde uzmanlar özellikle sıvı tüketiminin önemine dikkat çekiyor ve ekliyor: “İftar ve sahur arasında 8-10 bardak su içilmeli.”

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs başta olmak üzere enfeksiyonların arttığı son günlerde bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemi bir kez daha gündeme geldi. Koronavirüs ile aynı zamana denk gelen mübarek Ramazan ayı sürecinde bağışıklık sisteminin önemini vurgulayan uzmanlar; hastalık için korunma önlemlerine dikkat edilmesinin yanısıra bağışıklık sisteminin de güçlendirilmesinin önemini vurguluyorlar. Bağışıklık sistemini güçlendirmenin başında beslenmenin, sıvı alımının ve uyku düzeninin geldiğini ifade eden Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Gökçen Garipoğlu, “Ramazan’da da bu konulara mümkün olduğunca dikkat edilmeli. Yeterli sıvı, protein, vitamin ve minerali almak için süremiz kısıtlı, o nedenle mutlaka sahur yapılmalıdır” dedi.

Gökçen Garipoğlu

KAHVALTILIK TÜKETİN

Sahurda kahvaltı tarzında beslenmenin ideal olduğuna vurgu yapan Dr. Öğretim Üyesi Gökçen Garipoğlu, “Yumurta ve az tuzlu peynirler protein içeriğiyle hem bağışıklık için önemli hem de gün boyu tok kalmamızı da sağlar. Beraberinde tüketilecek bol miktarda yeşillik, söğüş sebzeler C vitamini ihtiyacımızı karşılamaya yardımcı olur. Ceviz, az tuzlu zeytin sağlıklı yağ içerir ve tok tutucudur. Ekmek olarak tam tahıllı ekmekleri tercih etmek yine tok tutacağı gibi bağırsak hareketlerini de düzenler” ifadelerini kullandı.

BİTKİ ÇAYI İÇEBİLİRSİNİZ

Sıvı alımına dikkat edilmesinin önemine de vurgu yapan Garipoğlu, “İftar ve sahur arasında 8-10 bardak su içmeye çalışılmalıdır. Sade maden suları tansiyon sorunu yoksa günde 1-2 kez içilebilir. Bitki çaylarından ıhlamur, kuşburnu, ada çayı, ekinezya, rezene, papatya tercih edilebilir, hem sindirimi kolaylaştırır, uykuya yardımcı olur hem de bağışıklığı güçlendirir” diyerek sözlerini tamamladı.

Meyan şerbeti ferahlatıcı olur

  • Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Satıl, Osmanlı mutfağının vazgeçilmez içeceklerinden meyan şerbetinin, Ramazan sofraları için iyi bir alternatif olduğunu söyledi. Meyan kökünün antiviral ve antimikrobiyal aktivitelerine dair birçok bilimsel çalışma yapıldığını anlatan Fatih Satıl, “Özellikle meyan kökü kaynaklı bileşiklerin, influenza, hepatit, suçiçeği, HIV, herpes tipi bir dizi virüse karşı antiviral etkiye sahip birçok bilimsel makale bulunmaktadır. Meyan şerbeti, özellikle Ramazan’da susuzluk çekilen dönemde ferahlatıcı ve rahatlatıcı etkisinin yanında halsizlik ve yorgunluk gibi durumlarda da etkili olan bir içecektir” dedi.

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