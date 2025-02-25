On bir Ayın Sultanı Ramazan için 81 ilde iftar sofrası kurulacak

İstanbul 1 ve 2. Bölge, Ankara, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Tokat ve Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüklerine bağlı 81 ilde yurt çapında iftar sofrası organizasyonları düzenlenecek. İftar sofraları, ramazanın 29 günü hizmet verecek.

Ankara'da Hacı Bayram-ı Veli Mahallesi, Tacettin Dergahı, Etlik Şehir Hastanesi Onkoloji bahçesi, Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Acil bahçesi ve Hacı Bayram-ı Veli imareti, İstanbul'da Binbirdirek Sarnıcı, Ümraniye, Üsküdar ve Kartal'da, İzmir'de Gaziemir Bizim Bahçe Kır Düğün Salonu, Bayraklı Şehir Hastanesi acil servis bahçesi, Konak Hisar Cami avlusu ile deprem bölgesinde Malatya 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi yanı olmak üzere 81 ilde belirlenen noktalarda iftar sofraları kurulacak.