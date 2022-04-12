O'nun Gibi'nin 12. bölümü yayında: O her daim halimdi Yeni Şafak'ın ramazan ayına özel olarak ve Efendimiz'i anlamak için hazırlanan 'O'nun Gibi' programı, izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. O'nun Gibi'nin yeni bölümünde, Nur Haktan ve Muhammed Yazıcı, 'O her daim halimdi' konusunu gönüllere işliyor.

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