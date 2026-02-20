Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ramazan
Osmanlı gelenekleri günümüzde yaşıyor

Osmanlı gelenekleri günümüzde yaşıyor

Rabia Şenol
Rabia Şenol
04:0020/02/2026, Cuma
G: 20/02/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

Osmanlı’dan miras kalan Ramazan gelenekleri, Balkanlar’dan Afrika’ya uzanan eski Osmanlı coğrafyasında bugün de aynı ruhla yaşatılıyor. Prizren’de camiler dolup taşarken iftar topu geleneği havai fişeklerle sürdürülüyor, Ramazan’a özgü peynirli “pita” sofraların başköşesinde yer alıyor. Saraybosna’da ise Sarı Kale’den yapılan top atışları, fesle bayram namazına giden erkekler ve kalabalık teravihler Osmanlı izlerini yaşatıyor.

Osmanlı’nın asırlar boyunca şekillendirdiği geniş coğrafyalarda Ramazan, yalnızca bir ibadet ayı değil; ortak hafızanın ve paylaşılan kültürün canlı bir tezahürü olarak karşılanıyor. Balkanlar’dan Afrika’ya uzanan eski Osmanlı beldelerinde asırlık camiler doluyor, iftar sofraları kuruluyor, iftar topları atılıyor ve gelenekler aynı ruhla yaşatılıyor.

RAMAZAN'A ÖZEL PEYNİRLİ PİTA HAZIRLANIYOR

Kosova’nın kültürel başkenti Prizren’de 20’yi aşkın camide teravih namazları cemaatle eda ediliyor. Osmanlı döneminde kaleden atılan iftar topu bugün sembolik şekilde sürdürülürken, Ramazan’a özgü “pita” iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Şehre gelen turistlerin de iftar sofralarına davet edilmesi, Ramazan’ın paylaşma kültürünü yansıtıyor.

SARI KALE'DEN TOP ATIŞLARI YAPILIYOR

Saraybosna’da ise özellikle Başçarşı çevresi Ramazan’da ayrı bir kimlik kazanıyor. Sarı Kale’den yapılan iftar topu atışı ve Gazi Hüsrev Bey Camii’nde kılınan kalabalık teravih namazları, Osmanlı’dan devralınan cemaat kültürünün sürdüğünü gösteriyor. Bayramda fes takılması ve geleneksel tatlıların hazırlanması da bu mirasın parçaları arasında.

KAHİRE KALESİ'NDEN İFTAR TOPU

Kahire’de Ramazan kimliği, Osmanlı döneminde kurumsal bir nitelik kazandı. Kahire Kalesi’nden yapılan iftar topu atışı bu geleneğin en belirgin simgelerinden biri oldu. Baklava ve güllaç gibi lezzetler yerel mutfağa yerleşirken, “Paşa” ve “Efendi” gibi hitaplar da toplumsal hafızada yaşamaya devam ediyor. Balkanlar’dan Nil kıyılarına uzanan bu coğrafyada Ramazan, yalnızca bir ay değil; geçmişten bugüne taşınan müşterek bir medeniyet bilincinin adı olarak idrak ediliyor.



#Ramazan
#Tarih
#Aktüel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazanın ikinci günü sahur saati: Bugün sahur saat kaçta? Sabah ezanı kaçta okunacak? 20 Şubat Cuma İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya il il imsak vakitleri