Osmanlı gelenekleri günümüzde yaşıyor

Osmanlı’nın asırlar boyunca şekillendirdiği geniş coğrafyalarda Ramazan, yalnızca bir ibadet ayı değil; ortak hafızanın ve paylaşılan kültürün canlı bir tezahürü olarak karşılanıyor. Balkanlar’dan Afrika’ya uzanan eski Osmanlı beldelerinde asırlık camiler doluyor, iftar sofraları kuruluyor, iftar topları atılıyor ve gelenekler aynı ruhla yaşatılıyor.

Saraybosna’da ise özellikle Başçarşı çevresi Ramazan’da ayrı bir kimlik kazanıyor. Sarı Kale’den yapılan iftar topu atışı ve Gazi Hüsrev Bey Camii’nde kılınan kalabalık teravih namazları, Osmanlı’dan devralınan cemaat kültürünün sürdüğünü gösteriyor. Bayramda fes takılması ve geleneksel tatlıların hazırlanması da bu mirasın parçaları arasında.

Kahire’de Ramazan kimliği, Osmanlı döneminde kurumsal bir nitelik kazandı. Kahire Kalesi’nden yapılan iftar topu atışı bu geleneğin en belirgin simgelerinden biri oldu. Baklava ve güllaç gibi lezzetler yerel mutfağa yerleşirken, “Paşa” ve “Efendi” gibi hitaplar da toplumsal hafızada yaşamaya devam ediyor. Balkanlar’dan Nil kıyılarına uzanan bu coğrafyada Ramazan, yalnızca bir ay değil; geçmişten bugüne taşınan müşterek bir medeniyet bilincinin adı olarak idrak ediliyor.