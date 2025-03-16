Ramazan Mektupları VI: Kalbe dönüş azığı

Dürdane İsrâ:

Hayvanlar da aşka geliyor, bir seda duyduklarında, bir vaha gördüklerinde, cismani bir şevk duyduklarında. Çöl develeri için huddi denen bir makam varmış, develer onu işittikleri an üç günlük yolu bir günde koşarlarmış. Yakın zamanda Fas'ı gördün sen de Kıyamet Meydanı'nı, Marakeşli yılan oynatıcılarını. Soğuk bedenleri nasıl da aşka geliyor yılanların, musikiyle. Bizim ruh hayvanımızın tattığı aşk da böyle. Bir efsunun, bir tılsımın tesirinde kalınca tenperver olmaktan öteye gidemiyor. Şeriattaki oruç belki bir ay sürüyor ama manada bir ömür... Ehli tarîk riyazat için "bedenin etini yer ve onda cehennemin yiyeceği hiçbir nesne kalmaz" der. Böyle olduğunda ise üzerinden geçen mümine cehennemin şöyle sesleneceği anlatılır: "Geç ey inanan, nûrun, nârımı yedi bitirdi." Uzun uzun düşün dur şimdi bu sembolleri… Ateş, bedeni yiyen bir şeyken, ilahi ışık yani nûr ateşi yutan bir şeye dönüşüyor. Aşkın iki çehresi bu değil mi aynı zamanda? Vay ki her yanan, ışık saçmıyor...