Ramazan Selimiye Camisi minarelerine ramazan mahyası asıldı
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2021 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

Selimiye Camisi minarelerine ramazan mahyası asıldı

Edirne'deki Selimiye Camisi'nde mahya geleneği bu yıl da yaşatılıyor. Ramazan süsü mahyada "Şifa senden ya Şafi" ifadesi yer aldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından salgını nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sağlığa vurgu yapan mahyalar asılmasına karar verildi.

Haber Merkezi AA
Selimiye Camisi minarelerine ramazan mahyası asıldı
Selimiye Camisi minarelerine ramazan mahyası asıldı.

Edirne'deki Selimiye Camisi'nin minareleri arasına "Şifa senden ya Şafi" yazılı mahya asıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, selatin camilere mahya asma geleneğini bu yıl da sürdürdü.

Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sağlığa vurgu yapan mahyalar asılmasına karar verildi.

Bu kapsamda İstanbul'daki camilerde mahya asma işlemleri tamamlandıktan sonra mahya ekibi Edirne'ye geldi.

Genel Müdürlüğün İstanbul'daki mahya atölyesinde hazırlanarak Edirne'ye getirilen "Şifa senden ya Şafi" yazılı mahya, ustalarca caminin minareleri arasına asıldı.

Ayasofya’da 87 yıl sonra Ramazan coşkusu
RAMAZAN
Ayasofya’da 87 yıl sonra Ramazan coşkusu

4 saat sürdü

Yaklaşık 4 saat süren çalışmada önce mahya asılacak minareler arasına halatlar çekildi.

Daha sonra mahya bu halat yardımıyla asıldı. Son aşamada ustalardan biri caminin dışından mahyayı minareler arasında hizaladı.

"Son mahyacı" olarak anılan Vakıflar Genel Müdürlüğü mahya ekibi şefi Kahraman Yıldız, AA muhabirine, mahyacılığın Osmanlı'dan bu yana devam eden bir sanat olduğunu söyledi.

Bu yılki mahya temasının "Şifa ayı ramazan" olduğunu belirten 66 yaşındaki Yıldız, Selimiye Camisi'ne ramazan ayında 2 ayrı mahya asılacağını ifade etti.

Yıldız, ramazan ayının 15'inde ikinci bir yazı yazacaklarını belirterek "Yazı henüz beyan edilmedi. Ona istinaden yazımızı uygulayacağız. Bu yazımızı biz İstanbul'dayken yazdık. Dün halatlarımızı asıp düzeneğimizi kurduk. Bugün de yazımızı astık. Yazı yazmasıyla hepsi 1,5-2 gün sürüyor." dedi.

Yıldız, zahmetli bir iş olması nedeniyle çırak yetişmediğini belirtti.

Kendisinin de bir ustadan öğrendiği geleneksel sanatını emanet edeceği bir çırak yetiştirmek istediğini ifade eden Yıldız, "İnşallah çırak yetişir. Zor bir meslek olduğu için çırak yetişmiyor. Zorlukla minareye çıkıyorsunuz. Malzeme taşımak zor yukarıya, rüzgar zor. Herkes minarede çalışmayı yapamıyor. İnşallah biz son olmayız. Bu ata yadigarı 400 küsur senelik bir sanat devam etmeli." diye konuştu.

Çalışmalarını tamamlayan ustalar, diğer kentlerdeki camilerin mahyalarını asmak üzere Edirne'den ayrıldı.

Abone Ol Google News
Doluluk oranında rekor seviye

Doluluk oranında rekor seviye

​İstanbul barajlarında ne kadar su var?
Burayı temizleyin

Burayı temizleyin

​Kongre baskınında Mike Pence'in Pentagon'u aradığı ortaya çıktı.
TOGG inşaatı hızla yükseliyor: Büyük proje canlı yayında izlenecek

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?

​'Künefe çeviren adam' heykeli yeniden yerine monte edildi.

​Kuşadası'nda 5 yıldızlı otelde 400 kişilik 'korona' partisi.

​İçişleri Bakanı Soylu Çankaya'da evi yıkılan vatandaşı teselli etti.

Erdoğan ve ​Zelenskiy İstanbul'da bir araya geldi.
Yemeksepeti'ne en<br>üst sınırdan ceza

Yemeksepeti'ne en
üst sınırdan ceza

​Üç milyon lira ödeyecek.
Havacılık<br>tarihine geçti

Havacılık
tarihine geçti

​Jet uçakla suya iniş yaptı.
Esed'in derin krizi

Esed'in derin krizi

​Bir kilo et memur maaşını geçti.
Türkiye etkin bölgesel güç

Türkiye etkin bölgesel güç

​ABD 2040 istihbarat raporunu yayınladı.
FETÖ yargıya 30 evden sızdı

FETÖ yargıya 30 evden sızdı

​Sorular çalışma evlerinde verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.