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İspanya Kral Kupası’nda dev maç: Real Madrid - Barcelona

İspanya Kral Kupası yarı finalinde Real Madrid evinde Barcelona’yı konuk edecek. Santiago Bernabeu’da oynanacak karşılaşmayı hakem Munuera Montero yönetecek. Ezeli rakiplerin son 4 karşılaşmasında Barcelona'nın üstünlüğü bulunurken Real Madrid evinde oynadığı bu maçların hepsini kaybetti. Barcelona’ya karşı son galibiyetini 2022 Ocak ayında alan Real Madrid’in yarın akşam en büyük kozu Ballon d’Or’un son sahibi Karim Benzema olacak. Xavi yönetimindeki Barcelona'da ise Robert Lewandowski gol yollarında etkili olmaya çalışacak. Peki Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç detayları.

15:03 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya Kral Kupası yarı finalinde iki ezeli rakip karşı karşıya geliyor. Real Madrid yarın evinde Barcelona’yı ağırlayacak. Maç yayın bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İspanya Kral Kupası yarı finali Real Madrid - Barcelona maçı
2 Mart Perşembe günü saat 23.00
’de başlayacak. Karşılaşma
TİVİBU SPOR 1
ekranlarından naklen yayınlanacak.






#Real Madrid
#Barcelona
#İspanya Kral Kupası
#Karim Benzema
#Xavi
#yarı final
2 saat önce
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İspanya Kral Kupası’nda dev maç: Real Madrid - Barcelona
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