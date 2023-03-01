Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya Kral Kupası yarı finalinde iki ezeli rakip karşı karşıya geliyor. Real Madrid yarın evinde Barcelona’yı ağırlayacak. Maç yayın bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz.
REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İspanya Kral Kupası yarı finali Real Madrid - Barcelona maçı
2 Mart Perşembe günü saat 23.00
’de başlayacak. Karşılaşma
TİVİBU SPOR 1
ekranlarından naklen yayınlanacak.
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