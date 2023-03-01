Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere FA Cup 5. turda Manchester United evinde West Ham United’ı konuk edecek. Old Trafford’da oynanacak karşılaşmayı hakem Michael Salisbury yönetecek. Son 10 maçta sadece 1 yenilgi alan Erik ten Hag’ın öğrencileri evinde West Ham karşısında rahat bir skor elde etme peşinde olacak. Peki Manchester United - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç detayları.