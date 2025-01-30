UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Roma ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geliyor. Saat 23.00'da başlayacak mücadelede ev sahibi Roma'nın 9 puanı bulunuyor. 21. sırada yer alan İtalyan ekibi, 16 puan ile 2. sırada yer alan Alman Eintracht Frankfurt'u yenerek play-off'a kalma şansı arayacak. Peki Roma Eintracht Frankfurt maçı hangi kanaldan canlı izlenecek?
UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Eintracht Frankfurt deplasmanda Roma'ya konuk olacak. Lig'de iyi bir grafik yakalayarak 16 puan ile 2. sıraya yerleşen Alman ekibi, Roma karşısında galibiyet arayarak üst sıralardaki yerini korumaya çalışacak. Roma ise play-off'a kalma maçında 3 puan arayışında.
ROMA E. FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Not: Türk takımları haricindeki yabancı maçlar Tabii üzerinden üyelik ile izlenebilmektedir.
UEFA MAÇLARI TRT'DE
UEFA Şampiyonlar ve Avrupa Ligi'nde 29-30 Ocak tarihlerinde oynanacak 16 karşılaşma canlı yayınla TRT 1, TRT Spor, TRT Radyo 1 ve tabii platformundan futbolseverlerle buluşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın yayın haklarını 3 yıllığına alan TRT, futbolseverlere bu büyük heyecanı yaşatmaya devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımları başta olmak üzere bazı karşılaşmalar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından ücretsiz olarak izleyiciyle buluşurken diğer tüm yabancı takımların karşılaşmaları tabii platformundan izlenebilecek.
23.00 Ajax - Galatasaray: TRT 1
23.00 Midtjylland - Fenerbahçe: TRT Spor
23.00 Twente - Beşiktaş: TRT Spor Yıldız
23.00 Steau Bükreş - Manchester United: tabii Spor 1
23.00 Roma - E. Frankfurt: tabii Spor 2
23.00 Maccabı Tel Aviv - Porto: tabii Spor 3
23.00 Tottenham - Elfsborg: tabii Spor 4
23.00 Anderlecht - Hoffenheim: tabii Spor 5
23.00 Braga - Lazio: tabii Spor 6