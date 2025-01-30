UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Eintracht Frankfurt deplasmanda Roma'ya konuk olacak. Lig'de iyi bir grafik yakalayarak 16 puan ile 2. sıraya yerleşen Alman ekibi, Roma karşısında galibiyet arayarak üst sıralardaki yerini korumaya çalışacak. Roma ise play-off'a kalma maçında 3 puan arayışında.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa'nın yayın haklarını 3 yıllığına alan TRT, futbolseverlere bu büyük heyecanı yaşatmaya devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele eden Türk takımları başta olmak üzere bazı karşılaşmalar TRT 1 ve TRT Spor ekranlarından ücretsiz olarak izleyiciyle buluşurken diğer tüm yabancı takımların karşılaşmaları tabii platformundan izlenebilecek.