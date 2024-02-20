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Şanlıurfa Ramazan imsakiyesi 2024

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in manevi iklimine girmek üzereyiz. 2024 Ramazan ayının birinci günü 11 Mart 2024 Pazartesi gününe denk geliyor. İlk teravih 10 Mart akşamı yatsı namazıyla birlikte kılınacak. O gece de ilk sahura kalkılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 Ramazan imsakiyesini yayımladı. İşte Şanlıurfa Ramazan imsakiyesi 2024 imsak, sahur, iftar, akşam ezan saatleri.

14:24 - 20/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Şanlıurfa Ramazan imsakiyesi 2024
Şanlıurfa Ramazan imsakiyesi 2024

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimiyle birlikte Ramazan ayının başlangıç tarihi belli oldu. Ramazan ayı bu sene 11 Mart Pazartesi günü başlayacak. İlk teravih 10 Mart Pazar akşamı yatsı namasıyla kılınacak. O gece de ilk sahura kalkılacak. Diyanet 2024 Ramazan imsakiyesi yayımlanmasıyla birlikte Şanlıurfa İmsakiyesi 2024 belli oldu. İşte 2024 Şanlıurfa Ramazan imsakiyesi imsak, sahur, iftar, akşam ezan saati.

11 Mart 2024 Pazartesi Ezan Saatleri (Şanlıurfa imsak, sahur, iftar vakitleri)

İmsak: 05:15

Güneş: 06:35

Öğle: 12:40

İkindi: 15:59

Akşam: 18:35

Yatsı: 19:49

12 Mart 2024 Salı Ezan Saatleri (Şanlıurfa imsak, sahur, iftar vakitleri)

İmsak: 05:14

Güneş: 06:33

Öğle: 12:40

İkindi: 15:59

Akşam: 18:36

Yatsı: 19:50

13 Mart 2024 Çarşamba Ezan Saatleri (Şanlıurfa imsak, sahur, iftar vakitleri)

İmsak: 05:12

Güneş: 06:32

Öğle: 12:39

İkindi: 16:00

Akşam: 18:37

Yatsı: 19:51

14 Mart 2024 Perşembe Ezan Saatleri (Şanlıurfa imsak, sahur, iftar vakitleri)

İmsak: 05:11

Güneş: 06:30

Öğle: 12:39

İkindi: 16:00

Akşam: 18:38

Yatsı: 19:52

15 Mart 2024 Cuma Ezan Saatleri (Şanlıurfa imsak, sahur, iftar vakitleri)

İmsak: 05:11

Güneş: 06:30

Öğle: 12:39

İkindi: 16:00

Akşam: 18:38

Yatsı: 19:52

ŞANLIURFA RAMAZAN İMSAKİYESİ 2024

Oruç tutacak gücü olduğu hâlde tutmayan bir kimse, bu oruçlarının fidyesini vererek oruç borcundan kurtulmuş olur mu?

Oruç için fidye verilmesi, oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlı kimseler ile iyileşme ümidi olmayan hastalar için geçerlidir. Hz. Peygamber (s.a.s.) ve sahabenin uygulaması, fidyeden bahseden âyetteki “oruç tutmakta zorluk çekenler.” (el-Bakara, 2/184) ifadesinin yalnızca yukarıda sayılan kimseleri kapsadığını göstermektedir. Buna göre, oruç tutmaya gücü yettiği hâlde tutmayan veya geçici bir sebeple tutamayan kimseler hakkında fidye hükmü yoktur (Buhârî, Tefsîr (Bakara), 26 [4507]; Müslim, Sıyâm, 149-150 [1145]).

Mazeretsiz oruç tutmayanların, tutmadıkları oruçları kaza etmeleri ve tövbe istiğfar etmeleri gerekir. Ayrıca, oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar ile iyileşme ümidi olmayan hastalar, fidye vermiş bile olsalar, ileride tutabilecek duruma gelirlerse tutamadıkları oruçları Hanefîler'e göre kaza etmeleri gerekir. Önceden verdikleri fidyeler oruç borcunu düşürmez (Kâsânî, Bedâî’, 2/105; Merğinânî, el-Hidâye, 1/124).

#Ramazan İmsakiyesi
#Şanlıurfa Ramazan İmsakiyesi
#namaz vakitleri
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