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Şanlıurfa Ramazan imsakiyesi 2024 imsak, sahur, iftar, akşam ezan saati

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in manevi iklimine girdik. 2024 Ramazan ayının birinci günü 11 Mart 2024 Pazartesi gününe denk geldi. İlk teravih 10 Mart akşamı yatsı namazıyla birlikte kılındı. O gece de ilk sahura kalkıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 Ramazan imsakiyesini yayımladı. İşte Şanlıurfa Ramazan imsakiyesi 2024 imsak, sahur, iftar, akşam ezan saatleri.

18:15 - 15/03/2024 Cuma
Güncelleme: 18:15 - 15/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Şanlıurfa Ramazan imsakiyesi 2024
Şanlıurfa Ramazan imsakiyesi 2024

Ramazan ayı boyunca imsak ve akşam ezanı saatini, iftarın saat kaçta yapılacağı, orucun Şanlıurfa'da ne zaman açılacağını, iftarın saat kaçta olacağını, akşam ezanı kaçta okunacağını imsakiye sayfamız üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte Şanlıurfa imsakiye 2024. Şanlıurfa iftar saati, Şanlıurfa imsak saati ile ilgili ilgili tüm bilgiler.

Şanlıurfa Ramazan imsakiyesi 2024 imsak, sahur, iftar, akşam ezan saati

Oruç tutacak gücü olduğu hâlde tutmayan bir kimse, bu oruçlarının fidyesini vererek oruç borcundan kurtulmuş olur mu?

Oruç için fidye verilmesi, oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlı kimseler ile iyileşme ümidi olmayan hastalar için geçerlidir. Hz. Peygamber (s.a.s.) ve sahabenin uygulaması, fidyeden bahseden âyetteki “oruç tutmakta zorluk çekenler.” (el-Bakara, 2/184) ifadesinin yalnızca yukarıda sayılan kimseleri kapsadığını göstermektedir. Buna göre, oruç tutmaya gücü yettiği hâlde tutmayan veya geçici bir sebeple tutamayan kimseler hakkında fidye hükmü yoktur (Buhârî, Tefsîr (Bakara), 26 [4507]; Müslim, Sıyâm, 149-150 [1145]).

Mazeretsiz oruç tutmayanların, tutmadıkları oruçları kaza etmeleri ve tövbe istiğfar etmeleri gerekir. Ayrıca, oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlılar ile iyileşme ümidi olmayan hastalar, fidye vermiş bile olsalar, ileride tutabilecek duruma gelirlerse tutamadıkları oruçları Hanefîler'e göre kaza etmeleri gerekir. Önceden verdikleri fidyeler oruç borcunu düşürmez (Kâsânî, Bedâî’, 2/105; Merğinânî, el-Hidâye, 1/124).

#Ramazan İmsakiyesi
#Şanlıurfa Ramazan İmsakiyesi
#namaz vakitleri
1 saat önce
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Zonguldak Ramazan imsakiyesi 2024 imsak, sahur, iftar, akşam ezan saati