Ramazan ayı boyunca imsak ve akşam ezanı saatini, iftarın saat kaçta yapılacağı, orucun Şanlıurfa'da ne zaman açılacağını, iftarın saat kaçta olacağını, akşam ezanı kaçta okunacağını imsakiye sayfamız üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte Şanlıurfa imsakiye 2024. Şanlıurfa iftar saati, Şanlıurfa imsak saati ile ilgili ilgili tüm bilgiler.

Şanlıurfa Ramazan imsakiyesi 2024 imsak, sahur, iftar, akşam ezan saati

Oruç tutacak gücü olduğu hâlde tutmayan bir kimse, bu oruçlarının fidyesini vererek oruç borcundan kurtulmuş olur mu?

Oruç için fidye verilmesi, oruç tutmaya gücü yetmeyen yaşlı kimseler ile iyileşme ümidi olmayan hastalar için geçerlidir. Hz. Peygamber (s.a.s.) ve sahabenin uygulaması, fidyeden bahseden âyetteki “oruç tutmakta zorluk çekenler.” (el-Bakara, 2/184) ifadesinin yalnızca yukarıda sayılan kimseleri kapsadığını göstermektedir. Buna göre, oruç tutmaya gücü yettiği hâlde tutmayan veya geçici bir sebeple tutamayan kimseler hakkında fidye hükmü yoktur (Buhârî, Tefsîr (Bakara), 26 [4507]; Müslim, Sıyâm, 149-150 [1145]).