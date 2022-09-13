Şanlıurfa TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı 2022

Yüzyılın projesiyle 2 trilyon liradan fazla ekonomik hareketlilik yaratılacak ve 250 bin konut inşa edilecek. 100 bin ek istihdam ortaya çıkaracak olan projeyle gençler, emekliler, şehit yakını, gaziler ve engelliler çok cüzi miktarda taksitlerle ev sahibi olacak. Şanlıurfa'da da TOKİ sosyal konut projesi kapsamında birçok konut inşası gerçekleştirilecek.

ŞANLIURFA TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak.

TOKİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

TOKİ başvuruları edevlet sistemi üzerinden yapılmaktadır.

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ŞANLIURFA TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

- T.C. vatandaşı olması,

- Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

- Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ’den daha önce ev sahibi olmama

- İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 16.000 TL, yurt genelinde 14.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

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- Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması

- Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

- Genç kategorisine .../09/1991 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

TOKİ EVLERİ NASIL OLACAK?

- Yerel ve yatay mimari

- 5 katı geçmeyecek

- Sıfır atık uyumlu

- Enerji verimli

- İklim dostu malzemeler

- Yenilenebilir enerji sistem

Yuva kuran liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın

13 Eylül saat 14.00'te açıklayacağı müjdelerle;



Yeni yuvalar kurulacak 🏡

Yeni istihdam alanları oluşacak 👷‍♀️

Millî ekonomimiz daha güçlenecek ⚙️

Türkiye güçlü aileleriyle yükselecek. 🇹🇷 pic.twitter.com/ZYpdZgBERz REKLAM September 11, 2022

ÖZGÜN İstanbul TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı

ÖZGÜN Ankara TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı