Özgün Şanlıurfa TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı 2022
ÖZGÜN HABERLER

Şanlıurfa TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı 2022

TOKİ Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki 314 konutun çekilişi gerçekleştirilmişti. 81 ilde sosyal konut projesi kapsamında TOKİ Şanlıurfa'da yeni konutlar inşa edecek. Türkiye’de milyonlarca kişiyi ilgilendiren Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 14:00’da açıklayacak. Peki, Şanlıurfa'da TOKİ kaç adet konut olacak, başvuru şartları nedir? Şanlıurfa TOKİ başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak, ödeme seçenekleri ve taksit sayısı nasıl olacak? İşte ayrıntılı bilgiler...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Şanlıurfa TOKİ başvuruları 2022: Şanlıurfada kaç TOKİ konutu yapılacak, kimler başvuracak, ödemeler kaç taksit?
Şanlıurfa toki

Yüzyılın projesiyle 2 trilyon liradan fazla ekonomik hareketlilik yaratılacak ve 250 bin konut inşa edilecek. 100 bin ek istihdam ortaya çıkaracak olan projeyle gençler, emekliler, şehit yakını, gaziler ve engelliler çok cüzi miktarda taksitlerle ev sahibi olacak. Şanlıurfa'da da TOKİ sosyal konut projesi kapsamında birçok konut inşası gerçekleştirilecek.

ŞANLIURFA TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13 Eylül'de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak.

TOKİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

TOKİ başvuruları edevlet sistemi üzerinden yapılmaktadır.

ŞANLIURFA TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

- T.C. vatandaşı olması,

- Proje il sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi veya proje il nüfusuna kayıtlı olması,

- Başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları içinde tapuda kayıtlı konutlarının bulunmaması; TOKİ’den daha önce ev sahibi olmama

- İstanbul için aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 16.000 TL, yurt genelinde 14.000 TL olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

- Bir hane halkı adına, tek başvuru yapılması

- Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

- Genç kategorisine .../09/1991 tarihinden sonra doğan vatandaşlarımız müracaat edebilecektir.

TOKİ EVLERİ NASIL OLACAK?

- Yerel ve yatay mimari

- 5 katı geçmeyecek

- Sıfır atık uyumlu

- Enerji verimli

- İklim dostu malzemeler

- Yenilenebilir enerji sistem

İstanbul TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı
ÖZGÜN
İstanbul TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı

Ankara TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı
ÖZGÜN
Ankara TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı

İzmir TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı
ÖZGÜN
İzmir TOKİ sosyal konut ve arsa sayısı, başvuru şartları ve ücreti, taksit ve ödeme planı
Anadolu Ajansı teyit editörlüğü kuruldu

Anadolu Ajansı teyit editörlüğü kuruldu
Hüzünlü dünya turu

Hüzünlü dünya turu

​Çocukları görme yetisini kaybedecek: Türkiye de listelerinde.
Toprağı kazdıkça yenisi çıktı

Toprağı kazdıkça yenisi çıktı

Üst üste geçmiş halde bulundu.

​"İki CHP'li ismin ihracını istiyor"

Kimlik bilgileri tehlikede

Bir yılda yaptı: Bu aracı gören bir daha dönüp bakıyor.
Burası Cehennem Kapısı

Burası Cehennem Kapısı

​Girişi yasaklanmıştı: Dünyanın her yerinden görmeye geliyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.