Sakarya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Akyazı, Ferizli ve Karasu’da bazı büyükbaş hayvanların şap hastalığı belirtisi taşıması üzerine söz konusu hayvanlar ve çeşitli ahırlardan numuneler aldı. Yapılan analizler neticesinde ise Akyazı ilçesi Kumköprü Mahallesi’nde 2 işletmede, Karasu Aziziye Mahallesi’nde 1 işletmede, Ferizli Sinanoğlu Mahallesi’nde 1 işletmede şap hastalığına rastlandı. Bu durum üzerine kısmi olarak karantina uygulaması başlatıldı. Sakarya Besiciler ve Tavukçular Esnaf Odası Başkanı Halit Karaduman, endişe edici bir durum olmadığını ve alınan tedbirler sonrasında normale döneceğini söyledi.

"Önemli olan hastalığın yayılmadan önlem alınması"

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin duruma hemen müdahale ettiğini söyleyen Halit Karaduman, "Müdahale neticesinde kısmi karantina başladı. Bütün ilçelerde tarım ilçe müdürlükleri talimatıyla bütün besihaneler, hayvan sahipleri aranarak, şap aşılar devam ettiriliyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Şu an hayvan pazarlarımız açık, esnafımız ticaretine devam ediyor" dedi.Şap hastalığının hayvanın ağız, burun bölgesi ve tırnak aralarında yara oluşumuna sebep olduğunu ifade eden Karaduman, "Ağızda, dilde yara olduğundan dolayı hayvan yem yemez. Yemediği zaman zayıflamaya başlar, kilo kaybına başlar. Bu da üreticinin zararı oluyor. İnsana kesinlikle bulaşıcı bir etkisi yoktur. Böyle bir vaka görünürse il müdürlükleri veya tarım ilçe müdürlüklerine bildirilmesi, bildirildikten sonra gereken müdahale yapılır. Önemli olan hastalığın yayılmadan önlem alınması. Akyazı’da yapıldığı gibi ilk yakalandığı an müdahale edildi. Onun da yayılacağını zannetmiyorum" diye konuştu.

ŞAP HASTALIĞI NEDİR?

Evcil veya yabani tüm çift tırnaklı hayvanlarda görülebilen, kronik durumlarda zayıf ve yavru hayvanlarda ölüme sebebiyet veren, genellikle et, süt ve iş gücü kaybına sebep olan viral bir hastalıktır. Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığınca ihbarı mecburi hastalıklar arasında yer almaktadır. Hastalığın mortalitesi düşük olmasına karşın yüksek morbiditeye sahiptir. Bu şu anlama gelir: Öldürücü olmamakla birlikte sürü içerisinde veya bölgede hızla yayılır. Her ne kadar zoonoz kabul edilse de insanlara bulaşma oldukça nadirdir.

ŞAP HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Sığırlarda ateş, iştahsızlık, depresyon ve süt veriminde azalma ilk klinik bulgulardır. 24 saat içerisinde salya akışı başlar ve dil-dişetinde veziküller şekillenir. Keseciklere (veziküllere) interdigital bölgede, koroner bölgede, meme derisinde, ağız ve burun mukozasında rastlanabilir. Veziküllerin yırtılması ile geniş ülseratif yaralar şekillenebilir. Dildeki yaraların (lezyonların) genellikle birkaç günde iyileşmesine karşın ayaklardaki ve nazal bölgedeki lezyonlar çoğunlukla ikinci (sekunder) bakteriyel enfeksiyonlara maruz kalırlar. Sekunder bakteriyel enfeksiyonlar sonucu pneumoni ve mastitis görülebilir, tırnak düşebilir.

Koyun ve keçilerde hastalık daha hafif seyirlidir. Hastalık koyunlarda genellikle topallık ile karakterizedir ve topallık süreklilik gösterir. Ağızdaki lezyonlar sığırlardaki lezyonlardan daha küçük ve daha kısa sürelidir. Genellikle hastalığın yol açtığı ekonomik kayıplar sığırlarınkinden daha düşüktür ve klinik bulgular ancak dikkatli bir gözlemle belirlenir.

ŞAP HASTALIĞI NASIL BULAŞIR?

Hastalığın yayılışı 2 farklı unsurla gerçekleşir:

1- Hasta hayvanlar

Bunların ağız salya akıntısı

İdrar ve dışkıları

Sütü

Mihraklarda oluşan vezikülerin patlaması ile

2- Taşıyıcı hayvan ve kaynaklar

Fare, Kuşlar, Yaban domuzu, Kanatlılar hastalığın yayılmasında rol oynar.

Suni tohumlama (Hastalıklı sperm veya malzeme ile)

Hastalıklı ortamda bulunan kaba yem, hayvan altlığı, su,

Hastalıklı ortamda kullanılan elbise, kıyafet ve malzemenin (sağım makinesi, kaşağı, zincir) dezenfekte edilmeden kullanılması,

Hayvan nakilleri (Hastalıklı hayvan, malzeme veya dezenfekte edilmemiş taşıma araçları ile),