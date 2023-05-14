AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti 2023 seçim sonuçlarına göre oy oranları merak kazandı. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan’ın aldığı oy oranı belli olmaya başladı. 14 Mayıs seçim günü oy verme işlemlerinin sona ermesiyle seçim sonuçları da belli olacak. Peki, son gelişmelere göre kim ne kadar oy aldı?

KİM NE KADAR OY ALDI?

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan’ın oy oranları belli olmaya başladı. Seçim yasaklarının sona ermesi ile 2023 seçim sonuçları da açıklanacak.

2023 AK PARTİ NE KADAR OY ALDI?

Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecek. Ak Parti 2023 Cumhurbaşkanı'nı ve 28. Dönem Milletvekilleri seçimi oy oranı ve milletvekili sayısı da belli olacak. AK Parti seçim sonuçlarına ilişkin ayrıntıları bilgileri yenisafak.com seçim sayfası üzerinden takip edebilirsiniz.

2023 CHP NE KADAR OY ALDI?

Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecek. CHP 2023 Cumhurbaşkanı'nı ve 28. Dönem Milletvekilleri seçimi oy oranı ve milletvekili sayısı da belli olacak. CHP seçim sonuçlarına ilişkin ayrıntıları bilgileri yenisafak.com seçim sayfası üzerinden takip edebilirsiniz.

2023 MHP NE KADAR OY ALDI?

Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecek. MHP 2023 Cumhurbaşkanı'nı ve 28. Dönem Milletvekilleri seçimi oy oranı ve milletvekili sayısı da belli olacak. MHP seçim sonuçlarına ilişkin ayrıntıları bilgileri yenisafak.com seçim sayfası üzerinden takip edebilirsiniz.

2023 İYİ PARTİ NE KADAR OY ALDI?

Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecek. İYİ Parti 2023 Cumhurbaşkanı'nı ve 28. Dönem Milletvekilleri seçimi oy oranı ve milletvekili sayısı da belli olacak. İYİ Parti seçim sonuçlarına ilişkin ayrıntıları bilgileri yenisafak.com seçim sayfası üzerinden takip edebilirsiniz.

2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ PARTİLERİN OY ORANI

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ PARTİLERİN OY ORANI

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre CHP 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.







