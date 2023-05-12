15 Temmuz gecesi şehit edilen Mahir Ayabak'ın ablası: Katiller ‘15 Mayıs’ta görüşeceğiz’ diyor

15 Temmuz hain darbe girişiminde FETÖ’cü teröristler tarafından kalbinden vurularak şehit edilen 17 yaşındaki Mahir Ayabak’ın ablası Kayla Zehra Ayabak, Millet İttifakı’nın kardeşini şehit eden terör örgütünü arkasına aldığını belirterek, “PKK ve FETÖ’ye verilen sözler, özellikle Selahattin Demirtaş ve KHK’lıların tekrar dışarı çıkabilme ihtimali beni tedirgin ediyor. Bu teröristlerin, güç kazanmayı umut edip bizi tehdit etmeleri gerçekten inanılmaz. Her duruşmada ‘seçim sonrası görüşeceğiz’ tehditleri savuruyorlar. Kardeşimin davasıyla ilgili bir sonraki duruşma 15 Mayıs’ta. Sanık sandalyesinde oturanlar bize hep bu tarihi işaret ediyor” diye konuştu.

Geceleri uyku uyumuyorum

15 Temmuz’dan beri sürekli tehdit altında olduklarını söyleyen Ayabak, “Bu benim oy kullanacağım dördüncü seçim. Her seçimde de Recep Tayyip Erdoğan’a oy verdim. Bundan hiçbir pişmanlık duymadım. Bu seçimde Millet İttifakı kazanırsa korku dolu günlerin bizi beklediğini düşünüyorum. KHK’lıların serbest bırakılması ve yeniden göreve iade edilme ihtimalleri bizim için büyük bir tehdit. Bu ihtimal bana geceleri uyku bile uyutmuyor. Çünkü biz çok güvenerek bu yola baş koyduk. Hiçbir zaman da pişman olmadık, bir şikayet yaşamadık. Tek duamız Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olması” şeklinde konuştu.

Gençler gerçeği görsün

Şehit ablası Millet İttifakı’na da mesaj gönderdi: “O teröristleri arkasına alanlara sadece umarım benim yaşadıklarımı yaşamazlar diyorum. Çünkü bugün benim başıma gelenler, yarın onların da başına gelebilir. Onların da ailesi var. Bunu her zaman gözlerinin önüne getirsinler. Umuyorum ki, gençler de gerçekleri görür ve birçok insanın hayatını tehlikeye atacak bir adım atmazlar.”







