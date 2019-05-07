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Seçim Ali İhsan Yavuz Suç duyurusunda bulunacağız
2019 YEREL SEÇİMİ

Son dakika... Ali İhsan Yavuz: Suç duyurusunda bulunacağız

Ali İhsan Yavuz: Suç duyurusunda bulunacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Biz de tek tek sorumlularla ilgili suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Haber Merkezi AA
Ali İhsan Yavuz
Ali İhsan Yavuz

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi yönündeki kararına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

YSK kararı olmasaydı gelecek süreçlerde doğru düzgün, güvenlikli bir şekilde seçim yürütmenin gerçekten çok zor olacağını vurgulayan Yavuz, "Neden? Kanun tamamen dümdüz edilmiş, yok sayılmış ve o kanunun yerine kendileri kanun ihdas etmişler. Sonraki dönemlerde bunlara bakarak başkaları da daha büyüğünü yapabilirdi. Kimse de kontrol edemezdi çünkü buna bir kere vize verdiğinizde öbürlerini engelleyemezsiniz" ifadelerini kullandı.

"Raydan çıkan bir şey vardı, YSK kararı ile raya alındı. İstanbul seçimlerinin yenilenmesinden daha çok bu işin tekrar raya alınması beni sevindirmiştir" diyen Yavuz, şöyle konuştu:

  • "En önemli kısım odur. Çünkü İstanbul seçimi öyle ya da böyle olacak. Artık millet neye karar verirse o başımızın üstünde olacak ama biz sonraki dönemlerde çok güvenlikli seçimleri yine yapma şansını yakalamamız gerekirdi. Bu kararla yakaladık.
  • Hiç kimse bir daha kanunu yok sayma, kanun yerine kanun koymaya cüret edemez. Aksi taktirde herkes buna bakar 'nasıl olursa yapanın yaptığı yanına kar kalıyor ve YSK'de buna okey veriyor' diyerek benzerini daha fazlasıyla yapardı ve hiç kimse de kontrol edemezdi. Çok şükür YSK kararı ile bütün bunları engellemiştir."

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