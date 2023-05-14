Mühür kırma provokasyonuna işlem başlatılacak

PKK yanlısı bir sayfanın Van'ın Kalecik Ortaokulu'nda ağzı mühürsüz pusula torbalarının bulunduğunu iddia etmesi üzerine İletişim Başkanlığı harekete geçti ve sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada terör örgütü yanlısı hesaplarca yapılan haberin dezenformasyon olduğu ifade edildi.