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Seçim

Mühür kırma provokasyonuna işlem başlatılacak

Oy kullanırken mührü kırarak provokasyon gerçekleştirmesinin ve bunu kayda alanların sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımların suç teşkil ettiği öğrenildi. Söz konusu yapılan paylaşımların ağır müeyyidelere tabi tutulabileceği belirtildi.

17:37 . 14/05/2023 Pazar
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Oy kullanırken mührü kıran bazı şahıslar bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Oy kullanırken mührü kıran bazı şahıslar bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri tüm yurtta yoğun katılımla devam ediyor. Oy verme işlemi devam ederken sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.


Akımı başlatanların oy verirken mührü kırdıkları gözlemlendi. Kasıtlı bir sabotaj, provokasyon ve süreci uzatmak için yapılan eylemler takibe alındı.


Oy verme işlemi sırasında mühür kırma akımı başlatıp, sosyal medya platformlarında paylaşanların suç işledikleri ve bu provokasyonun 7 yıl gibi ağır müeyyidelerle cezalandırılabileceği öğrenildi.


#seçim
#oy verme işlemi
#mühür
#provokasyon
1 saat önce
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