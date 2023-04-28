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Seçim

Seçim ilk turda tamam

Kamuoyu araştırma şirketi Areda Survey, seçmenin nabzını tuttu. 25-27 Nisan’da yapılan ankete göre Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ilk turda yüzde 51,1’le Recep Tayyip Erdoğan kazanıyor. 14 bin 193 kişinin katıldığı ankette Kemal Kılıçdaroğlu’nun oyu %42'de kalırken, Muharrem İnce %4,1, Sinan Oğan ise %2,8 oy alıyor. Milletvekili seçimlerinde de Cumhur İttifakı önde gidiyor: AK Parti %41,3, CHP %26, MHP %8,8, Yeşil Sol Parti %8,7, İYİ Parti %7, Memleket Partisi %2,8, TİP %1,7, Yeniden Refah Partisi %1,5, diğer %2,2.

23:00 . 28/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

14 Mayıs’a sayılı günler kala araştırma şirketi Areda Survey, sandığın nabzını tuttu. Sonuçlar, oylarını artırarak yüzde 51,1’e yükselten Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yarışı ilk turda göğüsleyeceğini ortaya koyuyor. Anket, Türkiye yaş, cinsiyet, eğitim ve siyasal eğilim özelliklerini temsil eden 14 bin 193 kişi ile 25 – 27 Nisan tarihleri arasında yapıldı.

İKİ TURDA DA ERDOĞAN

Katılımcılara “14 Mayıs 2023’te gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adaya oy vereceksiniz?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 51,1’i Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 42’si Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 4,1’i Muharrem İnce, yüzde 2,8’i Sinan Oğan cevabını verdi. “Cumhurbaşkanlığı seçiminde aşağıdaki adaylar 2. Tura kalsa hangisine oy verirsiniz?” sorusuna verilen cevaplar da Erdoğan’ın ikinci turda oylarını daha da artıracağını ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 53,3’ü Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 46,7’si de Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yana tercih bildirdi.

TBMM’DE DE CUMHUR İTTİFAKI

Anket sonuçları milletvekili seçimlerinde de Cumhur İttifakı’nın önde gittiğini, kan kaybetmeye devam eden İYİ Parti’nin seçim barajı sınırlarında dolaştığını ortaya koydu. “Milletvekili genel seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?” sorusuna katılımcılar şu cevabı verdi: AK Parti yüzde 41,3, CHP yüzde 26, MHP yüzde 8,8, Yeşil Sol Parti yüzde 8,7, İYİ Parti yüzde 7, Memleket Partisi yüzde 2,8, Türkiye İşçi Partisi yüzde 1,7, Yeniden Refah Partisi yüzde 1,5, Zafer Partisi yüzde 1,4, Büyük Birlik Partisi 0,4, diğer yüzde 0,4.


Seçime kaç gün kaldı: Seçim anket sonuçlarına göre hangi aday ve hangi parti önde?
Seçime kaç gün kaldı: Seçim anket sonuçlarına göre hangi aday ve hangi parti önde?

Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gidecek. Seçimde, pusuladaki sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan, cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak. Milletvekili Genel Seçimi'ne ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek. Adayların ve partilerin yarışacağı seçimde anket şirketleri tarafından yapılan kamuoyu yoklamaları yakından takip ediliyor. Cumhur İttifakı ile Millet ittifakı oy oranları en son seçim anket sonuçları ile belli oluyor. Erdoğan ilk turda ipi göğüslerken AK Parti seçimi açık ara önde tamamlıyor. Peki Seçim anket sonuçları son durum ne? Hangi aday önde? Seçime kaç gün kaldı? İşte en güncel seçim anket sonuçları Cumhur ve Millet İttifakı oy oranları.

#seçim anketi
#Recep Tayyip Erdoğan
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Muharrem İnce
#Sinan Oğan
1 saat önce
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