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Sinop Ramazan imsakiyesi 2024 imsak, sahur, iftar, akşam ezan saati

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in manevi iklimine girdik. 2024 Ramazan ayının birinci günü 11 Mart 2024 Pazartesi gününe denk geldi. İlk teravih 10 Mart akşamı yatsı namazıyla birlikte kılındı. O gece de ilk sahura kalkıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 Ramazan imsakiyesini yayımladı. İşte Sinop Ramazan imsakiyesi 2024 imsak, sahur, iftar, akşam ezan saatleri.

18:19 - 15/03/2024 Cuma
Güncelleme: 18:19 - 15/03/2024 Cuma
Yeni Şafak
Sinop imsakiye 2024 imsak, sahur, iftar vakti, akşam ezanı saati
Sinop imsakiye 2024 imsak, sahur, iftar vakti, akşam ezanı saati
Ramazan ayı boyunca imsak ve akşam ezanı saatini, iftarın saat kaçta yapılacağı, orucun Kocaeli'de ne zaman açılacağını, iftarın saat kaçta olacağını, akşam ezanı kaçta okunacağını imsakiye sayfamız üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte Sinop
imsak, sahur, iftar,
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Sinop Ramazan imsakiyesi 2024 imsak, sahur, iftar, akşam ezan saati

İmsak nedir? Ne zaman başlar?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakin zıttı iftardır.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sâdığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’ân-ı Kerîm’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (el-Bakara, 2/187).

Sabah ezanı okunmaya başladığında yeme içmeye kısa bir süre devam edilebilir mi?

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ramazan ayında ezân da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezânın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezân başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.

Sahur Nedir?

Sahur ne demek? Sahur nedir kısaca anlatalım: Kelime açısından incelendiğinde sahur anlamı, oruç tutmak için imsak vaktinden önce uyanıp yemek yenmesi ve su içilmesidir. Oruç için yapılan hazırlıkları ifade eder. İmsak vaktinden önce, sünnet olan, oruç için yeme – içme hazırlığıdır.

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1 saat önce
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Zonguldak Ramazan imsakiyesi 2024 imsak, sahur, iftar, akşam ezan saati