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Sivasspor - Samsunspor CANLI SKOR!

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında EMS Yapı Sivasspor bugün sahasında Yılport Samsunspor'u ağırlayacak. 19:15'te başlayacak karşılaşmayı hakem Murat Erdoğan yönetecek ve mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maç kadrosu, muhtemel 11 ile Sivasspor - Samsunspor canlı skor ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

14:38 . 13/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Sivasspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sivasspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında EMS Yapı Sivasspor evinde ligin yeni ekibi Yılport Samsunspor'u ağırlıyor. Sivasspor'da Teknik Direktör Servet Çetin takımın başına gelirken ilk resmi maçına çıkacak olan kırmızı-beyazlı ekip, sezona galibiyet ile başlamak istiyor.

Sivasspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Gençlerbirliği - Ümraniyespor maçı bugün saat 19:15'te başlayacak mücadelede hakem Murat Erdoğan düdük çalacak ve karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayımlanacak.

Sivasspor - Samsunspor CANLI SKOR

Sivasspor - Samsunspor kadrosunda kim var?

ekibinin yeni transferi Abdulkadir Parmak, Emrah Başsan, Gerson Rodrigues ve Achilleas Poungouras gibi isimler ise İç Anadolu ekibinde ilk kez forma giyecek.

Transferin hızlı takımlarından Karadeniz ekibinde ise Drongelen, Kingsley Schindler, Olivier Ntcham, Emre Kilinç ve Taylan Antalyalı gibi isimler ilk kez resmi bir maçta seyirci önüne çıkacak.

Sivasspor - Samsunspor Muhtemel 11'ler:

EMS Yapı Sivasspor kadrosu
:
  1. Ali Şaşal
  2. Uğur,
  3. Camara,
  4. Caner,
  5. Alaaddin
  6. Yunus,
  7. Hakan,
  8. Saiz,
  9. Musa,
  10. Emrah,
  11. N'Jie
Yılport Samsunspor kadrosu
:
  1. Szumski
  2. Bola,
  3. Satka,
  4. Drongelen,
  5. Zeki,
  6. Kingsley
  7. Osman,
  8. Soner,
  9. Taylan
  10. Moundilmadji,
  11. Laura
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