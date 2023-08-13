Sivasspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında EMS Yapı Sivasspor evinde ligin yeni ekibi Yılport Samsunspor'u ağırlıyor. Sivasspor'da Teknik Direktör Servet Çetin takımın başına gelirken ilk resmi maçına çıkacak olan kırmızı-beyazlı ekip, sezona galibiyet ile başlamak istiyor.
Sivasspor - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Gençlerbirliği - Ümraniyespor maçı bugün saat 19:15'te başlayacak mücadelede hakem Murat Erdoğan düdük çalacak ve karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayımlanacak.
Sivasspor - Samsunspor CANLI SKOR
Sivasspor - Samsunspor kadrosunda kim var?
Transferin hızlı takımlarından Karadeniz ekibinde ise Drongelen, Kingsley Schindler, Olivier Ntcham, Emre Kilinç ve Taylan Antalyalı gibi isimler ilk kez resmi bir maçta seyirci önüne çıkacak.
Sivasspor - Samsunspor Muhtemel 11'ler:
- Ali Şaşal
- Uğur,
- Camara,
- Caner,
- Alaaddin
- Yunus,
- Hakan,
- Saiz,
- Musa,
- Emrah,
- N'Jie
- Szumski
- Bola,
- Satka,
- Drongelen,
- Zeki,
- Kingsley
- Osman,
- Soner,
- Taylan
- Moundilmadji,
- Laura