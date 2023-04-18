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Masa başında çalışanlar dikkat: Skolyoz hastalığının birçok hastalığı tetikliyor

Skolyoz, omurganın normal doğal eğrisindeki sapmalar nedeniyle ortaya çıkan sinsi bir hastalık olarak tanımlanır. Herhangi bir yaşta ortaya çıkabilen ve durum ilerledikçe semptomları şiddetlenebilen skolyoz doğumsal faktörler, kas ve sinir hastalıkları, omurga yaralanmaları ve duruş bozuklukları nedeniyle ortaya çıkabilir. Peki skolyoz belirtileri nelerdir? Skolyoz nasıl tedavi edilir? İşte uzman görüşüyle soruların cevapları.

16:55 . 18/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Skolyoz nedir, belirtileri neler? Skolyoz nasıl tedavi edilir?

Skolyoz nedir, belirtileri neler? Skolyoz nasıl tedavi edilir?

Fizyoterapist Nurettin Alhan, duruş bozukluğunun birçok önemli hastalığı tetiklediğini, bunlar arasında omurga ve duruş bozukluğu gibi rahatsızlıkların bulunduğunu söyledi.

SKOLYOZ NEDİR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Günlük çalışma hayatındaki duruş bozukluğunun birçok önemli rahatsızlığı tetiklediğini dile getiren Fizyoterapist Alhan, skolyoz, omurgada eğrilikleriyle kendini gösteren 3 boyutlu bir problem olduğunu ifade etti.


Skolyoz vakalarının belirti göstermeden sinsice ilerleyebildiğini aktaran Alhan, "Skolyozdan genel olarak şöyle bahsedebiliriz. Belde ağrı, solunum kapasitesinde güçlük, kas esnekliklerinde azalma gibi belirtiler verebilir. Herhangi bir zaman diliminde çekilen bir omurga grafisinde rastlansal olarak da bulunabilir. Dışardan belki yıllarca fark edilmemiştir ama omurga grafisi çekildikten sonra da fark edilebilir” dedi.

SKOLYOZ NEDEN OLUR?

Skolyoz hastalığının bazı vakalarda sinsi bir şekilde ilerlediğine dikkat çeken Alhan, skolyoz’un bazen belirgin omurga bozukluklarıyla da kendini gösterdiğini kaydetti.


Alhan, “Hastaların skolyoz olma sebepleri idiyopatik olabilir, bilinmeyebilir. Fakat sonrada gelişen örneğin normal gelişim gösteren kişilerde duruş bozukluklarına bağlı olarak omurgada bazı eğrilikler ortaya çıkar ama idiyopatik kökeni belli olmayan hasta gruplarında ise daha ağır bir seyir izler. Yani herhangi bir bireyde duruş ve postürüne dikkat etmediği zaman skolyozla ilgili bazı problemler yaşayabilir” diye konuştu.


Omurga eğrilikleriyle vücutta kendini gösteren skolyoz hastalığı, vücutta ağrı, esneklik kaybı ve kuvvet kaybı gibi problemlerle kendini gösterebildiği belirten Alhan, özellikle masa başında sıkı çalışanlar için önerilerde bulundu. Alhan, “Sadece çocuklarla ilgili değil, birey masa başında herhangi bir aktivite yapmak zorunda kaldığı zaman, özellikle günümüzde masa başı çalışma düzenimizden kaynaklı hareketler azalıyor. Bu durumlarda yarım saatte bir kalkmak, hareket etmek faydalı olur. Onun dışında günlük yaşamına insanların düzenli sporu eklemesi gerekir. O yüzden skolyoz ile ilgili en önemli tedavi yöntemi bilinçtir. Kişinin kendisinin farkında olmasıdır. Eğer kişi duruşundan kaynaklı bir omurga problemi ile karşı karşıya kaldığının farkına varırsa spor yapar. Uzun süreli belirli bir pozisyonda durmaz. Böylece daha koruyucu bir durumla yaşamını idame ettirir” şeklinde konuştu.

SKOLYOZ NASIL TEDAVİ EDİLİR?


Skolyoz tedavisi, omurganın eğriliğinin derecesine ve durumun seyrine göre değişebilir. Hafif vakalarda, tedavi gerekmeyebilir. Bununla birlikte, daha ciddi durumlarda tedavi gerekebilir.


Tedavi seçenekleri arasında egzersiz, omurga düzeltici cihazlar ve cerrahi müdahale yer alabilir. Skolyoz hastaları, doktorlarına danışarak en uygun tedavi planını belirlemelidirler.



#skolyoz
#omurga eğriliği
#duruş bozukluğu
#fizyoterapist
1 saat önce
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