28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. Türkiye 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı geçici sonuçlara göre seçime katılan adaylardan Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oy oranı yüzde 49,5, Millet İttifakı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı yüzde 44,89 oy aldı. Adaylardan hiçbiri cumhurbaşkanı seçilebilmek için yeterli oyu alamadı ve seçim ikinci tura kaldı. Türkiye, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Yurt içi ve yurt dışında toplam kayıtlı 64 milyondan fazla seçmene, ilk turun ardından yurt içinde 18 yaşını dolduran ve seçmen olmaya hak kazanan 47 bin 523 genç bu seçimde oy kullanma hakkına sahip oldu.

Açılan sandık sayısı, kullanılan ve geçerli oy sayısı oy oranları

Türkiye’de 28 Mayıs 2023 Pazar günü 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başladı ve 17.00'de sona erdi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte açılan sandık sayısı, anlık 2023 seçim sonuçları , kullanılan oy, geçerli ve geçersiz oylar ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları an be an Yeni Şafak seçim sayfasında harita üzerinden canlı olarak güncellenmekte.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılan "Cumhurbaşkanı Seçimi"nin kesin sonuçlarını ilan etti. 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde, seçmen sayısı ve seçime katılım oranı arttı, buna rağmen geçersiz oyların sayısı azaldı.

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi'nde, yurt içinde kayıtlı seçmenlerin 53 milyon 993 bin 683'ü oyunu kullandı. 24 Haziran 2018'deki seçimde ise yurt içi seçmen kütüğüne kayıtlı 56 milyon 322 bin 632 seçmenin 49 milyon 671 bin 344'ü sandığa gitmişti.

2018'deki yurt içi seçimlerinde 1 milyon 109 bin 260 olan geçersiz oy sayısı, 14 mayıs seçiminde yurt içinde 1 milyon 20 bin 749 oldu.

Yurt içinde 2018 seçiminde yüzde 88,19 olan seçime katılma oranı, 14 Mayıs seçiminde yurt içi için yüzde 88,92'ye çıktı.

Yurt dışı seçimlerine katılım yüzde 5 arttı

YSK'nin 2018 ve 2023 seçimlerinin "yurt dışı sandıkları" verilerine göre, yurt dışında 2018'de 3 milyon 44 bin 837 olan kayıtlı seçmenin, 1 milyon 358 bin 584'ü oy kullanmaya gitti. Bu oyların 17 bin 366'sı geçersiz sayıldı.

14 Mayıs'ta yapılan seçimde ise yurt dışı sandıklarında, 3 milyon 423 bin 759 kayıtlı seçmenin, 1 milyon 691 bin 287'si oy kullandı. Böylece, 2018 seçiminde, yüzde 44,62 olarak hesaplanan yurt dışında seçime katılım oranı, son seçimde yüzde 49,40'a çıktı.

Gümrük kapılarındaki sonuçlar

YSK'nin 2018 ve 2023 seçimlerinin "gümrük kapıları seçim sonucu" verilerine göre 24 Haziran 2018'deki seçimde, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin 168 bin 31'i gümrüklerde oy kullanırken, son seçimde 148 bin 183 kişi gümrüklerde oy vermeyi tercih etti. Gümrük kapılarında seçime katılma oranı, 2018'de yüzde 5,52 olarak hesaplanmıştı. Bu oran, 14 Mayıs seçiminde yüzde 4,33'e düştü.

Yurt içi, yurt dışı ve gümrükler dahil sonuçlar

YSK'nin, "yurt içi, yurt dışı ve gümrük sandıkları dahil cumhurbaşkanı seçim sonucu" verilerinin 2018 ve 2023 yılı karşılaştırmasında da seçmen sayısı ve seçime katılım oranlarının arttığı görüldü.

Buna göre, "yurt içi, yurt dışı ve gümrük sandıkları dahil" 2018 seçiminde, 59 milyon 367 bin 469 kayıtlı seçmenin 51 milyon 197 bin 959'u sandığa gitmişti. Son seçimde ise "yurt içi, yurt dışı ve gümrük sandıkları dahil" 64 milyon 145 bin 504 kayıtlı seçmenin, 55 milyon 833 bin 153'ü oy kullandı.

2018 seçiminde, yurt içi, yurt dışı ve gümrük sandıklarında toplam 1 milyon 129 bin 332 oy geçersiz sayılmıştı. Bu rakam son seçimde, kayıtlı ve sandığa giden seçmen sayılarındaki artışa rağmen 1 milyon 37 bin 104 oldu. Seçime katılma oranı ise 2018'daki seçime göre düşük oranda artış gösterdi. 14 Mayıs seçiminde, "yurt içi, yurt dışı ve gümrük sandıkları"nda toplam seçime katılım oranı yüzde 87,04 olarak hesaplandı. Bu oran, 2018 seçiminde yüzde 86,24 olmuştu.

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimi: Erdoğan'ın oy oranı

14 Mayıs’taki ilk turda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,52 ile seçimi önde tamamladı.

Erdoğan’ın en yüksek oy oranlarına Karadeniz’de ulaştığı görülüyor. Kemal Kılıçdaroğlu ise Güney Doğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde en yüksek oy oranına sahip.

Erdoğan’ın en yüksek oy oranı: Bayburt, Gümüşhane ve Rize

Recep Tayyip Erdoğan en yüksek oy oranına yüzde 78,7 ile Bayburt’ta ulaştı. Gümüşhane (yüzde 74,4) ve Rize (yüzde 72,8) bu ili izliyor. Yozgat, Çankırı, Kahramanmaraş ve Aksaray Erdoğan’ın yüzde 70’in üstünde oy aldığı diğer şehirler.

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimi: Kılıçdaroğlu'nun oy oranı

14 Mayıs’ta Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88 oy aldı. Kemal Kılıçdaroğlu ise Güney Doğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde en yüksek oy oranına sahip.

Kılıçdaroğlu’nun en yüksek oy oranı: Tunceli, Şırnak ve Hakkâri

Kemal Kılıçdaroğlu’nun en yüksek oy aldığı il ise yüzde 80,3 ile Tunceli. Ardından Şırnak (yüzde 75,8), Hakkâri (yüzde 72,3) ve Diyarbakır (yüzde 72) geliyor.