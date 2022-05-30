Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi'nden 30 Mayıs 2022 son dakika deprem açıklaması Deprem haberleri vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremlerle ilgili detaylı açıklama ve bilgilendirmeyi yapıyor. Peki, deprem mi oldu? Deprem nerede ve ne zaman oldu? 30 Mayıs 2022 son dakika deprem açıklamaları ve bütün detaylar haberimizde...

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