Özgün Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesinden 30 Mayıs 2022 son dakika deprem açıklaması
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Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi'nden 30 Mayıs 2022 son dakika deprem açıklaması

Deprem haberleri vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından gerçekleşen depremlerle ilgili detaylı açıklama ve bilgilendirmeyi yapıyor. Peki, deprem mi oldu? Deprem nerede ve ne zaman oldu? 30 Mayıs 2022 son dakika deprem açıklamaları ve bütün detaylar haberimizde...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Son depremler: Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi 30 Mayıs 2022 son dakika açıklaması
Kandilli Rasathanesi'nden 30 Mayıs 2022 son dakika deprem açıklaması

Deprem mi oldu? Deprem nerede ve ne zaman oldu? 30 Mayıs 2022 son dakika deprem açıklamaları oldukça merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan Son Depremler listesine göre Manisa'da saat 02:21'de yerin 6.8 km derinliğinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte detaylar...

Son deprem haberleri Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

  • ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
  • 2022.05.30 07:03:23 40.8368 31.0157 10.1 -.- 1.7 -.- YAYAKBASI-(DUZCE) İlksel
  • 2022.05.30 06:48:52 37.1163 29.0175 6.8 -.- 2.3 -.- SANDALCIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel
  • 2022.05.30 06:14:58 39.5240 27.1050 12.1 -.- 1.7 -.- KUCUKDERE-HAVRAN (BALIKESIR) İlksel
  • 2022.05.30 05:05:20 40.4640 32.9230 8.0 -.- 1.7 -.- ULUAGAC-CUBUK (ANKARA) İlksel
  • 2022.05.30 05:02:31 38.8138 26.4040 1.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
  • 2022.05.30 04:40:39 37.0638 28.3573 5.6 -.- 1.7 -.- GOKOVA-ULA (MUGLA) İlksel
  • 2022.05.30 04:24:25 37.3498 43.4112 15.1 -.- 2.4 -.- CIGLI-CUKURCA (HAKKARI) İlksel
  • 2022.05.30 04:04:36 35.7837 27.1022 8.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
  • 2022.05.30 03:28:41 39.0408 44.1138 5.7 -.- 1.5 -.- YUKARIGULDEREN-CALDIRAN (VAN) İlksel
  • 2022.05.30 02:35:03 38.9920 27.8733 7.3 -.- 1.5 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
  • 2022.05.30 02:21:00 38.9953 27.8318 6.8 -.- 3.2 3.3 GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel
  • 2022.05.30 02:02:45 38.3967 28.4890 9.3 -.- 0.7 -.- AKKECILI-ALASEHIR (MANISA) İlksel
  • 2022.05.30 01:49:47 39.0348 23.5992 5.0 -.- 1.6 -.- YUNANISTAN İlksel
  • 2022.05.30 00:34:10 36.4020 27.0033 9.1 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
  • 2022.05.30 00:21:39 36.9685 27.3755 11.3 -.- 2.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

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