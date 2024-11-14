Sözleşmeli öğretmenlik ataması sürecinde son dakika gelişmesi yaşandı. Mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından değerlendirme süreci tamamlanmasından sonra 20 bin öğretmen atamasında sıra atama tercihlerine geldi. Peki, 20 bin öğretmenlik tercihleri ne zaman, nereden yapılır? 2024 sözleşmeli öğretmenlik atama tercih hakkı ne kadar?

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHİ TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024 öğretmenlik atama takvimi ile 20 bin öğretmen alımı için tercih tarihleri belli oldu. Buna göre; öğretmen atama tercihi 14-20 Kasım 2024 tarihleri arasında alınacak. Tercih işlemleri 20 Kasım 2024 saat 16.00'ya kadar tamamlanabilecek.

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığına 2024 yılı sözleşmeli öğretmenlik alımına ilişkin “Tercih Başvuru Ekranı” açıldı. Sözleşmeli öğretmenlik atama kurum tercih başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak ve tercih başvuruları onaylatılmak üzere herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gidilmeyecek.

MEB 20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH HAKKI NE KADAR?

Sözlü sınavda en az 60 puan almış olan adaylar, 40 farklı eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek. Tercihlerine 40'tan fazla eğitim kurumu açılan adaylar tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum." ya da "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum." seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecekler.

MEB 20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2024 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu'na göre; 20 bin sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları 23 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak.

2024 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ BRANŞ DAĞILIMI

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 87 alandan en fazla kontenjan ayrılan beş branş ise şöyle: Sınıf öğretmenliği 3 bin 263, özel eğitim 2 bin 499, Rehberlik 1.597, din kültürü ve ahlak bilgisi 1.594, İngilizce 968.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TABAN PUAN VE KONTENJAN LİSTESİ

Atama yapılacak alanlar ile başvuruya esas olacak taban puan ve kontenjan listesi için tıklayınız .



