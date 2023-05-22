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Spor

100. yılda şampiyonluk VakıfBank'a çok yakıştı

CEV Şampiyonlar Ligi'ni 6. kez kazanan VakıfBank'ta kulüp başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, "Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutladığımız 2023'ü unvanımızı koruyarak kapattık. Şampiyonluğu her zaman olduğu gibi milletimize ve ülkemize armağan ediyoruz" dedi.

Engin Albayrak
10:07 . 22/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
VakıfBank takımı zafer pozunu Türk bayrağıyla verdi.

VakıfBank takımı zafer pozunu Türk bayrağıyla verdi.

Avrupa kadın voleybolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan CEV Şampiyonlar Ligi'nde önceki gün Eczacıbaşı'nı yenerek üst üste 2, toplamda 6. kez mutlu sona ulaşan VakıfBank'ta şampiyonluk büyük bir coşkuyla kutlandı.


Tarihi başarının ardından açıklama yapan VakıfBank Genel Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, Şampiyonlar Ligi'ni kazandıkları için gururlu ve mutlu olduklarını söyledi.


"Kazanan Türk voleybolu"

Üstünsalih, "Avrupa'nın en büyüğü olduğumuzu kanıtladık. Bir Türk finali oynamak en az şampiyonluk kadar keyif vericiydi. Kazanan Türk voleybolu ve Türk sporu oldu. VakıfBank'a yakışan da Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutladığımız 2023 senesini 'Şampiyonlar Ligi Şampiyonu' unvanımızı koruyarak kapatmaktı. Bu şampiyonluğu her zaman olduğu gibi milletimize ve ülkemize armağan ediyoruz" ifadelerini kullandı.




#CEV Şampiyonlar Ligi
#VakıfBank
#Abdi Serdar Üstünsalih
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