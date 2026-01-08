108 teknik sorumlu 104 menajer PFDK'ya sevk edildi

Türk futbolunda 2025’in sonlarında başlayan bahis soruşturması dalgasına yeni bir halka eklendi. Türkiye Futbol Federasyonu, son 5 yılda profesyonel liglerde teknik sorumlu olarak görev yapan ve görev süreleri içinde bahis oynadığı tespit edilen kişilerle ilgili kararını açıkladı. Federasyondan yapılan bilgilendirmeye göre, 108 teknik sorumlunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca, 07 Ocak 2026 (dün) tarihinden itibaren tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesine karar verildi.