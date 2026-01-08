Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
108 teknik sorumlu 104 menajer PFDK'ya sevk edildi

108 teknik sorumlu 104 menajer PFDK'ya sevk edildi

04:008/01/2026, Perşembe
G: 8/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türk futbolunda 2025’in sonlarında başlayan bahis soruşturması dalgasına yeni bir halka eklendi. Türkiye Futbol Federasyonu, son 5 yılda profesyonel liglerde teknik sorumlu olarak görev yapan ve görev süreleri içinde bahis oynadığı tespit edilen kişilerle ilgili kararını açıkladı. Federasyondan yapılan bilgilendirmeye göre, 108 teknik sorumlunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca, 07 Ocak 2026 (dün) tarihinden itibaren tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesine karar verildi.


TEDBİRLİ SEVK EDİLDİLER

Teknik sorumluların yanı sıra TFF'ye tescilli ve faal olduğu dönemde bahis oynadığı belirlenen 104 futbol menajeri de tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. TFF tarafından PFDK'ya sevk edilenler arasında Gökhan Ünal, Hakan Keleş, Mehmet Altıparmak, Tolgay Kerimoğlu, Murat Hacıoğlu, Cüneyt Dumlupınar, Tuna Üzümcü, Mustafa Alper Avcı, Muzaffer Bilazer, Taner Gülleri ve İlker Avcıbay gibi isimler de yer aldı.


#TFF
#PFDK
#teknik sorumlu
#menajer
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Xbox Game Pass Ocak ayı oyunları açıklandı: Star Wars Outlaws listede