Spor Süper Ligde 17nci haftanın hakemleri açıklandı
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Süper Lig'de 17'nci haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 17. haftada maç yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bir önceki hafta Sivasspor-Galatasaray maçını yöneten Erkan Özdamar ve Özgüç Türkalp'e maç verilmedi.

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Haber Merkezi DHA
17. haftanın hakemleri belli oldu: Erkan Özdamar ve Özgüç Türkalpe maç verildi mi?
23 Ekim'de oynanan Galatasaray - Alanyaspor maçından beri Süper Lig'de maç yönetemeyen Ali Palabıyık, Trabzonspor - Giresunspor mücadelesine atandı.

Süper Lig’de 17. hafta heyecanı yarın, 4 Ocak Çarşamba ve 5 Ocak Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Bu mücadelelerde düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Maç verilmedi

Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor-Galatasaray maçını yöneten Erkan Özdamar ve Özgüç Türkalp'e maç verilmedi.

Beşiktaş’ın BAY geçeceği haftada maçların programı ve hakemler şu şekilde:

  • Yarın
  • 17.00 Ümraniyespor - Hatayspor: Hüseyin Göçek
  • 20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Kadir Sağlam
  • 4 Ocak Çarşamba
  • 17.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor: Yasin Kol
  • 17.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa
  • 20.00 Arabam.com Konyaspor - DG Sivasspor: Ümit Öztürk
  • 20.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük
  • 5 Ocak Perşembe
  • 17.00 Gaziantep FK - Medipol Başakşehir: Abdulkadir Bitigen
  • 20.00 Adana Demirspor - İstanbulspor: Mete Kalkavan
  • 20.00 Trabzonspor - Giresunspor: Ali Palabıyık
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