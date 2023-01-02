Süper Lig'de 17'nci haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig’de 17. hafta heyecanı yarın, 4 Ocak Çarşamba ve 5 Ocak Perşembe günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Bu mücadelelerde düdük çalacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.
Maç verilmedi
Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor-Galatasaray maçını yöneten Erkan Özdamar ve Özgüç Türkalp'e maç verilmedi.
Beşiktaş’ın BAY geçeceği haftada maçların programı ve hakemler şu şekilde:
- Yarın
- 17.00 Ümraniyespor - Hatayspor: Hüseyin Göçek
- 20.00 Antalyaspor - Fenerbahçe: Kadir Sağlam
- 4 Ocak Çarşamba
- 17.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor: Yasin Kol
- 17.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa
- 20.00 Arabam.com Konyaspor - DG Sivasspor: Ümit Öztürk
- 20.00 Galatasaray - MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük
- 5 Ocak Perşembe
- 17.00 Gaziantep FK - Medipol Başakşehir: Abdulkadir Bitigen
- 20.00 Adana Demirspor - İstanbulspor: Mete Kalkavan
- 20.00 Trabzonspor - Giresunspor: Ali Palabıyık