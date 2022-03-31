2022 FIFA Dünya Kupası kura çekimi yarın yapılacak

Katar'ın ev sahibi kontenjanıyla doğrudan katıldığı 2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. Kupada yer alan 32 takım, 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Katar'ın başkenti
Doha'da gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 19.00'da başlayacak.
Kurayı, futbol dünyasından Carli Lloyd, Jermaine Jenas, Samantha Johnson, Cafu, Lothar Matthaus, Adel Ahmed MalAllah, Ali Daei, Bora Milutinovic, Jay-Jay Okocha, Rabah Madjer ve Tim Cahill gerçekleştirecek.
Torbaların bugün açıklanacak FIFA dünya sıralamasıyla netleşeceği Dünya Kupası'nda Katar, Brezilya, Belçika, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya, Portekiz, Meksika, Hollanda, Danimarka, Almanya, Uruguay, İsviçre, ABD, Hırvatistan, Senegal, İran, Japonya, Fas, Sırbistan, Polonya, Güney Kore, Tunus, Kamerun, Kanada, Ekvador, Suudi Arabistan ve Gana mücadele edecek. Son üç takım ise play-off'larla belirlenecek.
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2022 Dünya Kupası'nda yer almayacak yıldızlar
Gineli futbolcu Naby Keita bu sezon Liverpool formasıyla 25 maça çıktı ve 3 gol 1 asist yaptı. Ancak yıldız futbolcuyu 2022 Dünya Kupasında izleyemeyeceğiz.
Cezayirli futbolcu Manchester City formasıyla harika bir sezon geçiriyor. Mahrez City formasıyla 36 maça çıktı 22 gol attı ve 7 asisti var. Ancak o da 2022 Dünya Kupası'nda yok
27 yaşındaki yıldız forvet bu sezon Ajax formasıyla 35 maça çıktı 33 gol 9 asist yaptı. Ancak Fildişi Sahilleri Milli takımı Dünya Kupası'na katılamadı. Futbol severler son dönemlerin gözde golcüsünü Katar'da izleyemeyecek.
Alexis Sanchez Inter formasıyla 31 maça çıktı 7 gol 5 asist üretti. Tecrübeli golcü Şili Milli Takımı ile Dünya Kupası'na katılamayacak.
Kolombiya Milli Takımı'nın vaz geçilmez oyuncularından olan Juventuslu Juan Cuadrado , ülkesinin Dünya Kupası şansını kaybetmesiyle Katar'da boy gösteremeyecek.
Real Madrid forması giyen Avusturya Milli Takımı kaptanı David Alaba 2022 Dünya Kupası'nda yer alamayacak yıldızlardan birisi. Bu sezon Madrid formasıyla 38 maça çıktı 2 gol attı 4'te asisti var.
EURO 2020'de Çekya formasıyla İskoçya'ya attığı gol hala akıllarda. Patrik Schick Çekya'nın play-off yarı finalinde İsveç'e elenmesiyle 2022 Katar'da yok. Schick bu sezon Bayern Leverkusen formasıyla 24 resmi maça çıktı ve 20 gol 3 asistlik performans sergiledi.
Dünya Kupası'nda izleyemeyeceğimiz yıldızlardan biride Erling Haaland. Son dönemin en önemli golcülerinden biri olan genç futbolcu ülkesi Norveç'in gurup aşamasında elenmesiyle Dünya Kupası hayalini başka bahara bırakmıştı. Haaland bu sezon Dortmund formasıyla 23 maçta 23 gol attı 6'da asisti var.
Marco Verratti son Avrupa Şampiyonu İtalya'nın en önemli oyuncularından birisi. Ancak o da bir çok yıldız gibi Dünya Kupası'nda yer alamayacak. Veratti PSG formasıyla bu sezon 25 maça çıktı ve 2 gol 1 asist yaptı.
Milli Futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu A Milli Takımın play-off yarı finalinde Portekiz'e elenmesiyle Dünya Kupası'nda yer alamayacak yıldızlar kervanına katıldı. Burak Yılmaz'ın Milli Takıma Vedasının ardından takım kaptanlığına getirilen Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla 36 maça çıktı 6 gol ve 9 asist yaptı.
2022 Dünya Kupası finallerinde izleyemeyeceğimiz son yıldız Muhammed Salah. Futbol severlerin izlemek için merakla beklediği oyunculardan birisi olan Salah Katar'da yok. 29 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon Liverpool formasıyla 36 maça çıktı, 28 gol attı ve 10'da asisti var.
2022 Dünya Kupası'nda yer almayacak yıldızlar
Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na katılacak 27 takım belli olurken son Avrupa şampiyonu İtalya, turnuvanın dışında kaldı. Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle İskoçya-Ukrayna maçı haziran ayına ertelenirken eşleşmenin galibi, Galler ile play-off finali oynayacak. Güney Amerika, Okyanusya, Afrika ve Kuzey Amerika elemelerinde ise play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak takımlar netlik kazanacak. Alınan sonuçların ardından son Avrupa Şampiyonu gök maviler, turnuva dışında kalırken Nijerya, 16 yıl sonra Dünya Kupası bileti alamadı.