Real Madrid ve Manchester United gibi iki dev kulübün formasını da terleten Varane, 2 kez La Liga, 4 kez Şampiyonlar Ligi, 4 kez Dünya Kulüpler Kupası, 2 kez İspanya Kral Kupası, 3 kez İspanya Süper Kupası, 3 kez UEFA Süper Kupası, 1 kez Dünya Kupası, 1 kez FA Cup ve 1 kez de İngiltere Lig Kupası kazandı.