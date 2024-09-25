Kariyerinde Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, Dünya Kupası şampiyonluğu ve İspanya La Liga şampiyonluğu gibi sayısız başarı bulunan 31 yaşındaki Fransız futbolcu, aktif kariyerini noktaladığını açıkladı. İşte detaylar...
31 yaşındaki Fransız futbolcu aktif futbol kariyerini noktaladığını duyurdu. Son olarak İtalyan ekibi Como'da forma giyen Raphael Varane, futbolu bıraktı.
Tecrübeli futbolcunun kariyeri, kazandığı kupalarla dikkat çekiyor.
Real Madrid ve Manchester United gibi iki dev kulübün formasını da terleten Varane, 2 kez La Liga, 4 kez Şampiyonlar Ligi, 4 kez Dünya Kulüpler Kupası, 2 kez İspanya Kral Kupası, 3 kez İspanya Süper Kupası, 3 kez UEFA Süper Kupası, 1 kez Dünya Kupası, 1 kez FA Cup ve 1 kez de İngiltere Lig Kupası kazandı.