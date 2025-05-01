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60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5'inci etabı iptal edildi

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5'inci etabı iptal edildi

Metin Kanlıkoyak
13:061/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci etabı olan Marmaris-Aydın etabı, olumsuz hava şartları sebebiyle başladıktan kısa bir süre sonra iptal edildi.
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci etabı olan Marmaris-Aydın etabı, olumsuz hava şartları sebebiyle başladıktan kısa bir süre sonra iptal edildi.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci gününde koşulması planlanan 151 kilometrelik Marmaris-Aydın etabı, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun beşinci etabı olan Marmaris-Aydın etabı, olumsuz hava şartları sebebiyle başladıktan kısa bir süre sonra iptal edildi.

Resmi Açıklama: 5.Etap İptali

Yağmurlu hava nedeniyle, takım ve sporcu temsilcileriyle hakem Komitesi toplantı yaparak Nötral start saat 10:40’ta verilmesi kararlaştırıldı.

Yağmurun şiddetini artırması ve hava koşulları şartlarından dolayı sporcuların güvenliği için etabın iptal edilmesine karar verildi.

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarın 2 Mayıs 6.etap olan Selçuk-Selçuk etabıyla devam edecektir.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Organizasyon Komitesi



#60.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
#Marmaris-Aydın
#Selçuk-Selçuk
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