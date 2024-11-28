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A Milli Futbol Takımımız FIFA dünya sıralamasında iki basamak geriledi

A Milli Futbol Takımımız FIFA dünya sıralamasında iki basamak geriledi

17:4028/11/2024, Perşembe
AA
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A Milli Takım
A Milli Takım

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında iki basamak gerileyerek 28. sırada yer aldı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan kasım ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 10,91 puan kaybederek 1537,24 puan ile 28. basamakta bulundu.


Dünya Kupası'nın son sahibi ve 2024 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin, ilk sırayı kaptırmadı.


Listenin ilk 5 sırasındaki ekipler yerini korurken, Portekiz 6. sıraya, Hollanda ise 7. sıraya yükseldi. Belçika ise iki basamak geriledi.



#A Milli Futbol Takımımız
#Türkiye
#FIFA dünya sıralaması

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