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Türkiye-Macaristan maçı İstanbul'da oynanacak: Stadyum belli oldu

Türkiye-Macaristan maçı İstanbul'da oynanacak: Stadyum belli oldu

Haber Merkezi
16:1028/11/2024, Perşembe
G: 28/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Türkiye

A Milli Takımımızın 20 Mart 2025 Perşembe günü Macaristan ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi play-off müsabakası, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile karşılaşacak. Daha önce yapılan açıklamada bu karşılaşmanın İstanbul'da oynanacağı duyurulmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye-Macaristan maçının oynanacağı stadyumu açıkladı.


Türkiye-Macaristan maçı hangi statta oynanacak?

TFF, A Milli Takımımızın 20 Mart 2025 Perşembe günü Macaristan'la oynayacağı UEFA Uluslar Ligi play-off maçının Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacağını açıkladı. TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:


"A Millî Takımımızın 20 Mart 2025 Perşembe günü Macaristan ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi play-off müsabakası İstanbul'da oynanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşmayla birlikte, A Millî Takımımız yaklaşık üç yıllık bir sürenin ardından yeniden İstanbul'daki futbolseverlerle buluşacak.


Ay-Yıldızlılar, iki ayaklı play-off turunun ikinci maçında 23 Mart 2025 Pazar günü Macaristan'a konuk olacağı karşılaşma ise Budapeşte'deki Puskás Arena'da oynanacak. Her iki play-off müsabakası da TSİ 20.00'de başlayacak."




#Türkiye
#Macaristan
#UEFA Uluslar Ligi play-off müsabakası

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