A Milli Takım kadrosunda dikkat çeken futbolcu

Amsterdam doğumlu olan 19 yaşındaki Tiago Çukur, ilk defa A Milli Takım kadrosuna davet edildi. Futbolseverlerin çok yakından tanımadığı genç futbolcuyu sizler için araştırdık.
A Milli Takım kadrosuna çağrılan Tiago Çukur kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?
- *Tam adı Tiago Süer Barbaros Çukur.
- *Tiago Çukur, Feyenoord altyapısından yetişti. Sonrasında Az Alkmaar'a transfer olan genç forvet, Watford takımına geçiş yaptı. İngiliz ekibi, Tiago Çukur'un forma şansı bulması için İngiltere 1. Lig takımlarından Doncaster'a kiralık olarkak gönderdi.
- *Tiago Çukur, Türkiye U17 ve U19 takımlarında forma giymişti. Genç yetenek, U17'de 2 maça, U19'da ise 5 maçta boy göstermişti.
- *1.96 boyundaki Tiago Çukur, pivot forvet özelliklerine sahip. Hava toplarında etkili olan futbolcu, fiziksel açıdan önemli bir avantaja sahip.