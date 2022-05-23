A Milli Takım kadrosunda dikkat çeken futbolcu

Amsterdam doğumlu olan 19 yaşındaki Tiago Çukur, ilk defa A Milli Takım kadrosuna davet edildi. Futbolseverlerin çok yakından tanımadığı genç futbolcuyu sizler için araştırdık.

A Milli Takım kadrosuna çağrılan Tiago Çukur kimdir, nerede doğdu, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?