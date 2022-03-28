A Milli Takımımızın yeni kaptanı belli oldu: Basın toplantısında ortaya çıktı

A Milli Takımımızda Portekiz maçı sonrasında Burak Yılmaz, Ay-Yıldızlı formaya veda etmişti. Bu gelişmenin ardından takımın yeni kaptanının kim olacağı merak konusu oldu.
İtalya ile oynanacak maç öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hakan Çalhanoğlu, takımın yeni kaptanı olmasıyla ilgili sorulara cevap verdi. A Milli Takım'da bundan sonraki süreçte daha fazla sorumluluk alması gerektiğini ifade eden Çalhanoğlu, kaptanlık pazubandı ile ilgili de mesajlar verdi.
İşte Hakan Çalhanoğlu'nun açıklaması;
- "Kaptanlık sorumluluğunun farkındayım. İnşallah gururla taşıyacağım. Sorumluluğu herkesin alması gerekiyor. En başta benim. 2015 yılından beri bu formayı taşıyorum."
Hakan Çalhanoğlu, İtalya ile oynanacak milli maça kaptan olarak çıkacak pic.twitter.com/qOCL1lR3t1
Hakan Çalhanoğlu, İtalya ile oynanacak milli maça kaptan olarak çıkacak pic.twitter.com/qOCL1lR3t1— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 28, 2022