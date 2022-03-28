Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor A Milli Takımımızın yeni kaptanı belli oldu Basın toplantısında ortaya çıktı
FUTBOL FUTBOL

A Milli Takımımızın yeni kaptanı belli oldu: Basın toplantısında ortaya çıktı

Burak Yılmaz'ın Ay-Yıldızlı formaya veda etmesinin ardından milli takımda kaptanlık pazubandı el değiştiriyor. İtalya ile oynanacak maçta milli takımımızda sahaya kaptan çıkacak isim belli oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
A Milli Takımımızın yeni kaptanı belli oldu: Basın toplantısında ortaya çıktı
Milli Takım

A Milli Takımımızda Portekiz maçı sonrasında Burak Yılmaz, Ay-Yıldızlı formaya veda etmişti. Bu gelişmenin ardından takımın yeni kaptanının kim olacağı merak konusu oldu.

İtalya ile oynanacak maç öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hakan Çalhanoğlu, takımın yeni kaptanı olmasıyla ilgili sorulara cevap verdi. A Milli Takım'da bundan sonraki süreçte daha fazla sorumluluk alması gerektiğini ifade eden Çalhanoğlu, kaptanlık pazubandı ile ilgili de mesajlar verdi.

İşte Hakan Çalhanoğlu'nun açıklaması;

  • "Kaptanlık sorumluluğunun farkındayım. İnşallah gururla taşıyacağım. Sorumluluğu herkesin alması gerekiyor. En başta benim. 2015 yılından beri bu formayı taşıyorum."
Protein tozu felç etmişti

Protein tozu
felç etmişti

20 yaşındaki Hüseyin yaşam savaşını kaybetti.
Anlamlı ziyaret

Anlamlı ziyaret

​A Milli Takım, Çalık ailesine misafir oldu.
Müzakerelerin yeri ve saati açıklandı

Müzakerelerin yeri ve saati açıklandı

​Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde saat 10.30'da gerçekleşecek.

​Kötü şöhretli snipper 'Bagira' Ukrayna güçleri tarafından yakalandı.

​23 günlük yaşam savaşını kaybetti.

​​Kiev'i düşüremeyen Rusya ile ilgili Ukrayna'dan yeni iddia.
İki tane Boğaz<br>köprüsü yapılabilir

İki tane Boğaz
köprüsü yapılabilir

​Antalya Havalimanı Projesi'nde ilk kira ödendi.
Hayrete düşüren olay

Hayrete düşüren olay

Okul servisi sürücüsü polisleri şaşkına çevirdi: Ceza kesildi.

​Rus askerlerini korkutacak görüntü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.