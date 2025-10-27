Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Voleybol
A milli voleybol takımlarının 2026 Avrupa şampiyonalarındaki maç programı açıklandı

A milli voleybol takımlarının 2026 Avrupa şampiyonalarındaki maç programı açıklandı

22:4927/10/2025, Pazartesi
AA
Yeni Şafak
Sonraki haber
A milli voleybol takımlarının 2026 Avrupa şampiyonalarındaki maç programı açıklandı: İşte Filenin Efeleri ve Filenin Sultanları maç programı
A milli voleybol takımlarının 2026 Avrupa şampiyonalarındaki maç programı açıklandı: İşte Filenin Efeleri ve Filenin Sultanları maç programı

A milli voleybol takımlarının, 2026 Avrupa şampiyonalarındaki maç programı belli oldu. Filenin Efeleri ve Filenin Sultanları, Avrupa Voleybol Şampiyonasında boy gösterecek. Voleybol tutkunlarının yakından takip edeceği karşılaşmaların tarihleri de netleşti. İşte maçların oynanacağı tarihler...

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 21 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihlerinde Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç’in ev sahipliği yapacağı 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ve 9-24 Eylül 2026 tarihlerinde İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya’nın ortak düzenleyeceği 2026 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nın fikstürü duyuruldu.


Turnuvaya son şampiyon ünvanıyla katılacak A Milli Kadın Voleybol Takımı, A Grubu’nda Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan ile karşılaşacak.

Maçların Romanya’nın Kaloşvar kentinde oynanacağı D Grubu’nda yer alan A Milli Erkek Voleybol Takımı ise Romanya, Letonya, Fransa, Almanya ve İsviçre ile mücadele edecek.

FİLENİN EFELERİ VE FİLENİN SULTANLARI MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

A milli voleybol takımlarının Avrupa şampiyonalarındaki fikstürü (TSİ) şöyle:
Kadınlar

21 Ağustos 2026:

19.00 Türkiye-Letonya

23 Ağustos 2026:

19.00 Türkiye-Slovenya

24 Ağustos 2026:

19.00 Türkiye-Macaristan

26 Ağustos 2026:

19.00 Türkiye-Almanya

28 Ağustos 2026:

19.00 Türkiye-Polonya


Erkekler

10 Eylül 2026:

21.00 Türkiye-Almanya

12 Eylül 2026:

18.00 Fransa-Türkiye

13 Eylül 2026:

18.00 İsviçre-Türkiye

14 Eylül 2026:

21.00 Romanya-Türkiye

16 Eylül 2026:

18.00 Türkiye-Letonya

#A Milli Erkek Voleybol Takımı
#A Milli Kadın Voleybol Takımı
#Avrupa Voleybol Şampiyonası
#VOLEYBOL
#Filenin Efeleri
#Filenin Sultanları
#Maç programı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Balıkesir deprem haritası güncellendi: Hangi ilçeler fay hattı üzerinde? İşte riskli ve güvenli ilçelerin listesi