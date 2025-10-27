A milli voleybol takımlarının, 2026 Avrupa şampiyonalarındaki maç programı belli oldu. Filenin Efeleri ve Filenin Sultanları, Avrupa Voleybol Şampiyonasında boy gösterecek. Voleybol tutkunlarının yakından takip edeceği karşılaşmaların tarihleri de netleşti. İşte maçların oynanacağı tarihler...
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 21 Ağustos-6 Eylül 2026 tarihlerinde Türkiye, Çekya, Azerbaycan ve İsveç’in ev sahipliği yapacağı 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası ve 9-24 Eylül 2026 tarihlerinde İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya’nın ortak düzenleyeceği 2026 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nın fikstürü duyuruldu.
Turnuvaya son şampiyon ünvanıyla katılacak A Milli Kadın Voleybol Takımı, A Grubu’nda Letonya, Polonya, Almanya, Slovenya ve Macaristan ile karşılaşacak.
Maçların Romanya’nın Kaloşvar kentinde oynanacağı D Grubu’nda yer alan A Milli Erkek Voleybol Takımı ise Romanya, Letonya, Fransa, Almanya ve İsviçre ile mücadele edecek.
FİLENİN EFELERİ VE FİLENİN SULTANLARI MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
21 Ağustos 2026:
19.00 Türkiye-Letonya
23 Ağustos 2026:
19.00 Türkiye-Slovenya
24 Ağustos 2026:
19.00 Türkiye-Macaristan
26 Ağustos 2026:
19.00 Türkiye-Almanya
28 Ağustos 2026:
19.00 Türkiye-Polonya
10 Eylül 2026:
21.00 Türkiye-Almanya
12 Eylül 2026:
18.00 Fransa-Türkiye
13 Eylül 2026:
18.00 İsviçre-Türkiye
14 Eylül 2026:
21.00 Romanya-Türkiye
16 Eylül 2026:
18.00 Türkiye-Letonya