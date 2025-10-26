ABB Fomget'in yeni hocası belli oldu

Teknik direktör Ali Eraslan
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Fomget'te teknik direktörlük görevine Ali Eraslan getirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik ekipte yardımcı antrenör olarak görev alan Ali Eraslan, kadın futbol takımının yeni teknik direktörü oldu.
Ali Eraslan daha önce Sevilla, Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü gibi çeşitli kulüplerde de antrenörlük yaptı.
