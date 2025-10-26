Yeni Şafak
ABB Fomget'in yeni hocası belli oldu

ABB Fomget'in yeni hocası belli oldu

14:5126/10/2025, Pazar
AA
Teknik direktör Ali Eraslan
Teknik direktör Ali Eraslan

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden ABB Fomget, teknik direktörlük görevine Ali Eraslan getirildiğini açıkladı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Fomget'te teknik direktörlük görevine Ali Eraslan getirildi.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik ekipte yardımcı antrenör olarak görev alan Ali Eraslan, kadın futbol takımının yeni teknik direktörü oldu.


Ali Eraslan daha önce Sevilla, Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü gibi çeşitli kulüplerde de antrenörlük yaptı.



