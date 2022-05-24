Abdi Serdar Üstünsalih: Ulaşılması güç bir rekora imza attık

Slovenya’nın başkenti Ljubljana’da yapılan CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Süper Finali’nden 5. kez şampiyon olarak Avrupa’da bu kupayı en çok kazanan takım olan VakıfBank, Türkiye’yi gururlandırdı. Boks, basketbol, tekvando, ampute futbol ve kürek dallarındaki şampiyonluklardan sonra sarı siyahlılar zafer haftasını kupa ile taçlandırdı.

"Ulaşılması güç bir rekora imza attık"

VakıfBank Genel Müdürü ve Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, “8 ay önce 35. sezonumuzu açmış, 5 kupa hedefiyle yola çıktığımızı ilan etmiştik. 5 kupa hedefimizi gerçekleştiren takımımızı, teknik ekibi ve bu başarıda emek veren herkesi kutluyorum. 11 Avrupa kupasıyla Türkiye’de ulaşılması güç bir rekora imza attık. Türkiye ve Avrupa’daki tüm kupaları aldık. Bu başarılarımızı devam ettirerek dünyanın en iyi takımı olduğumuzu yine göstermek istiyoruz. Biz sadece şampiyon olmuyor aynı zamanda altyapıdan da birçok oyuncu yetiştiriyoruz. Bosna Hersek’te de voleybol okulu açarak oradaki yetenekli gençleri voleybola kazandıracağız. Biz onları hem altyapıda eğitiyor hem de eğitim hayatlarıyla ilgileniyoruz” diye konuştu

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61 tesadüfleri bir araya geldi

Trabzonlu olan ve geçmişte bir dönem Trabzonspor başkan yardımcılığı da yapan Üstünsalih, “Doğum günümde takımımız Sultanlar Ligi şampiyonu olarak güzel bir hediye vermişlerdi. Şimdi de Avrupa şampiyonu olarak Türkiye’nin şampiyonluk haftasını taçlandırdı. 1961 yılında kurulan CEV’in 61. kupayı biz kazandık. Geldiğim uçağın da kodunda 61 rakamı vardı. Bu kadar 61 rakamının olduğu güzel bir gün yaşadık. Trabzonspor’un şampiyonluğunun ardından VakıfBank’ın şampiyonluğu ile çok mutlu oldum. Bu başarımızdan dolayı bizleri tebrik eden başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür ederiz” dedi.