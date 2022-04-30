Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Abdülkadir Ömür "Şampiyon olursak dokunma ağlarım dedim dokunmaya gerek kalmadı ağladım"
FUTBOL FUTBOL

Abdülkadir Ömür: "Şampiyon olursak dokunma ağlarım dedim dokunmaya gerek kalmadı ağladım"

Antalyaspor maçında alınan 1 puanın ardından 2021-2022 sezonu Süper Lig şampiyonu olan Trabzonspor'un önemli futbolcularından Abdülkadir Ömür açıklamalarda bulundu. Ömür, "Maçtan önce Dorukhan'a 'Şampiyon olursak dokunma, ağlarım' dedim. Dokunmaya gerek kalmadı, ağladım" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdülkadir Ömür: Şampiyon olursak dokunma ağlarım dedim dokunmaya gerek kalmadı ağladım
Abdülkadir Ömür

Süper Lig'de 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor'da takımın önemli futbolcularından Abdülkadir Ömür maç sonunda duygularını ifade etti. Ömür yaşadığı mutluluğun tarifsiz olduğunu ve gelen şampiyonlukla beraber göz yaşlarına hakim olamadığını belirtti.

"Trabzonspor ile şampiyon olmak her gence nasip olmaz"

"Tek bir şey söyledik, Trabzonspor'u şampiyon yapmak. Bu bizim çocukluk hayalimizdi. 2010-11'de bu üzüntüyü yaşayanlardan biriyim. Bir söz vermiştik. İçeride herkes ağlıyor. Böyle bir hismiş. Trabzonspor ile şampiyon olmak her gence nasip olmaz. Çok mutluyum."

"Dokunmaya gerek kalmadı ağladım"

"Maçtan önce Dorukhan'a 'Şampiyon olursak dokunma, ağlarım' dedim. Dokunmaya gerek kalmadı, ağladım. Maçtan önce Uğurcan ile konuşmak istedim, o da inanılmaz motiveydi. Çok mutluyuz çok."

Trabzonspor efsanesi geri döndü
SPOR
Trabzonspor efsanesi geri döndü

Uğurcan Çakır: Bugün şampiyon olacağımıza inanmıştım
SPOR
Uğurcan Çakır: Bugün şampiyon olacağımıza inanmıştım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon Trabzonspor'a tebrik
SPOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şampiyon Trabzonspor'a tebrik

Trabzonsporlu taraftarlar şampiyonluğu futbolcularla birlikte kutladı
SPOR
Trabzonsporlu taraftarlar şampiyonluğu futbolcularla birlikte kutladı

Trabzonspor'un şampiyonluk yarışındaki kırılma anları
SPOR
Trabzonspor'un şampiyonluk yarışındaki kırılma anları

Şampiyonluğun kırılma anları

Şampiyonluğun kırılma anları

Trabzonspor sezon içinde birçok önemli virajı atlattı.
Tüm Türkiye bordo-mavi

Tüm Türkiye bordo-mavi

Taraftarlar şampiyonluğu büyük bir coşkuyla kutluyor.
Trabzonspor efsanesi geri döndü

Şehrin merkezinde country yaşamı

Şehrin merkezinde country yaşamı

​DAP'tan Levent'te yatay mimaride sağlıklı ev.
'Çok gururluyuz'

'Çok gururluyuz'

​Uğurcan Çakır şampiyonluğa çok inandıklarını söyledi.

​Trabzonspor'un golü sonrasında unutulmaz bir sevinç yaşandı.

Kalesinde devleşti

Kalesinde devleşti

​Şampiyonluk maçında Uğurcan Çakır penaltı kurtardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.