Abdülkadir Ömür: "Şampiyon olursak dokunma ağlarım dedim dokunmaya gerek kalmadı ağladım"

Süper Lig'de 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu Şampiyonu olan Trabzonspor'da takımın önemli futbolcularından Abdülkadir Ömür maç sonunda duygularını ifade etti. Ömür yaşadığı mutluluğun tarifsiz olduğunu ve gelen şampiyonlukla beraber göz yaşlarına hakim olamadığını belirtti.

"Trabzonspor ile şampiyon olmak her gence nasip olmaz"

"Tek bir şey söyledik, Trabzonspor'u şampiyon yapmak. Bu bizim çocukluk hayalimizdi. 2010-11'de bu üzüntüyü yaşayanlardan biriyim. Bir söz vermiştik. İçeride herkes ağlıyor. Böyle bir hismiş. Trabzonspor ile şampiyon olmak her gence nasip olmaz. Çok mutluyum."

"Dokunmaya gerek kalmadı ağladım"

"Maçtan önce Dorukhan'a 'Şampiyon olursak dokunma, ağlarım' dedim. Dokunmaya gerek kalmadı, ağladım. Maçtan önce Uğurcan ile konuşmak istedim, o da inanılmaz motiveydi. Çok mutluyuz çok."

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#ŞampiyonTrabzonspor pic.twitter.com/543iaN6Mnc — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 30, 2022

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