İstanbul 'Avcı'sı: Kolay kolay kaybetmiyor

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-0 yenen ve bugün Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında genel olarak başarılı bir grafik sergiledi. Avcı'nın, 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takımda, İstanbul temsilcileri karşısında 26 karşılaşma oynandı.
Karadeniz ekibi, 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Trabzonspor, 20202021 sezonunda Avcı'sız ilk 8 haftada İstanbul ekiplerine karşı 4 maçı da kaybetmişti.
İstanbul'da tek yenilgi
Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında deplasmanda 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer, söz konusu yenilgiyi ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu garantilediği geçen sezonun son haftasında Başakşehir karşısında 3-1'lik sonuçla gördü.
- Trabzonspor, söz konusu dönemde Fatih Karagümrük ile 4 maç yaptı. Rakibiyle İstanbul'da oynadığı maçları 2-1 ve 2-0 kazanan Karadeniz temsilcisi, sahasındaki maçlarda 2-0 ve 1-1'lik sonuçlar elde etti.
Bugün ❤️💙 pic.twitter.com/viCz1T2Nm6
Bugün ❤️💙 pic.twitter.com/viCz1T2Nm6— Trabzonspor (@Trabzonspor) December 27, 2022