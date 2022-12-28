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İstanbul 'Avcı'sı: Kolay kolay kaybetmiyor

Trabzonspor'un bugünkü Karagümrük maçı öncesi İstanbul takımları karşısındaki başarısı dikkat çekiyor. Fırtına, Abdullah Avcı sonrası İstanbul ekiplerine karşı 26 maçta 14 galibiyet elde ederken, 3 yenilgi yaşadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdullah Avcı İstanbul takımlarına kolay kolay kaybetmiyor
Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, geride bıraktığımız sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı.

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-0 yenen ve bugün Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında genel olarak başarılı bir grafik sergiledi. Avcı'nın, 2020-2021 sezonunun 9. haftasında göreve geldiği bordo-mavili takımda, İstanbul temsilcileri karşısında 26 karşılaşma oynandı.

Karadeniz ekibi, 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Trabzonspor, 20202021 sezonunda Avcı'sız ilk 8 haftada İstanbul ekiplerine karşı 4 maçı da kaybetmişti.

İstanbul'da tek yenilgi

Trabzonspor, İstanbul takımları karşısında deplasmanda 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer, söz konusu yenilgiyi ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu garantilediği geçen sezonun son haftasında Başakşehir karşısında 3-1'lik sonuçla gördü.

  • Trabzonspor, söz konusu dönemde Fatih Karagümrük ile 4 maç yaptı. Rakibiyle İstanbul'da oynadığı maçları 2-1 ve 2-0 kazanan Karadeniz temsilcisi, sahasındaki maçlarda 2-0 ve 1-1'lik sonuçlar elde etti.

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